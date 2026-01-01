وكالات /سما/

واصلت أسعار النفط الخام ارتفاعها خلال جلسات التداول الأخيرة، مدفوعة بمخاوف متزايدة بشأن استقرار الملاحة عبر مضيق هرمز الحيوي، وسط استمرار المحادثات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مسارات ملاحية جديدة.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.5% لتصل إلى 83.76 دولار للبرميل في جلسة الجمعة، بعد قفزة بنحو 4% في اليوم السابق، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.2% إلى 78.27 دولار للبرميل، بحسب ما نقلته شبكة سي إن بي سي.

في جلسة الخميس السابقة، ارتفعت العقود الآجلة للنفط بأكثر من 3 دولارات للبرميل، مع ارتفاع خام برنت بنسبة 2.69% إلى 81.59 دولار وخام تكساس بنسبة 2.18% إلى 76.86 دولار.

يعزو المحللون الارتفاع إلى حالة الترقب السائدة في السوق بشأن التطورات الجيوسياسية في منطقة الخليج، لا سيما الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز الذي يمر عبره ما يقارب خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية قبل اندلاع الحرب.

أعلنت إيران التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن مسار ملاحي عبر المضيق، مع استمرار العمل على صياغة إعلان مشترك. وتدرس إيران حاليًا مشروع قانون يتضمن فرض قيود على مرور السفن الأمريكية والإسرائيلية عبر المضيق وفرض غرامات باهظة على من يخالف القواعس المقترحة.

غير أن محللي السوق يعاملون أي اتفاق محتمل بين إيران وعمان بحذر، وسط شكوك بشأن استمراريته في ضوء تجارب سابقة لم تصمد طويلًا.

على الصعيد الأمني، كشفت وكالة رويترز عن تحذير إيران الصريح لدول الخليج بأنها ستستهدف البنية التحتية للطاقة وأهدافًا إقليمية أخرى في حال تعرضها لهجوم أمريكي جديد. كما أعلنت جماعة الحوثي تنفيذ هجمات صاروخية على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر وخليج عدن، دون صدور تأكيدات سعودية رسمية بشأن هذه الهجمات.

حتى الآن، لم تؤثر هذه الهجمات بشكل كبير على تدفقات النفط والغاز، لكن المحللين يحذرون من أن تصاعدها قد يزيد الضغوط على الأسواق العالمية.

تراجعت أسعار النفط مبكرًا في الأسبوع مع تزايد احتمالات التوصل إلى حل للصراع، لكن الأسعار عادت للارتفاع مع تجدد المخاوف حول استمرار اضطراب الإمدادات من المنطقة.

وتشير البيانات إلى تراجع الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي بمقدار 2.841 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 31 يوليو/تموز، ليصل إلى 304.809 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير/شباط 1983.

وعلى الرغم من الارتفاعات الأخيرة، فإن أسعار النفط لا تزال في طريقها لتسجيل خسارة أسبوعية قدرها 7.5% حتى الآن.

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