وكالات /سما/

أصبح استخدام واقي الشمس للجسم من الضروريات اليومية وليس مقتصراً على أيام الشاطئ. يحمي هذا المستحضر الجلد من تأثيرات الأشعة فوق البنفسجية، مما يحافظ على مرونة البشرة ويعزز إشراقتها مع الحفاظ على صحتها على المدى الطويل.

تطورت صيغ واقيات الشمس بشكل كبير، فأصبحت أخف وزناً وأسرع امتصاصاً وخالية من الآثار البيضاء المزعجة. ساهمت حملات التوعية الصحية وتطور منصات التواصل الاجتماعي في جعل الحماية من الشمس جزءاً من أسلوب الحياة العصري، خاصة بعد إثبات الدراسات لأهمية تقليل التعرض المستمر للأشعة فوق البنفسجية.

يساهم استخدام واقي الشمس يومياً في الوقاية من الحروق والاحمرار وعلامات التقدم المبكر في العمر مثل الخطوط الدقيقة والبقع الداكنة. كما يحافظ على توحد لون البشرة بتقليل التصبغات والبقع الناتجة عن الشمس، ويحد من فقدان الكولاجين الذي يؤثر على مرونة الجلد.

يعتمد اختيار واقي الشمس على نوع البشرة واحتياجاتها. تحتاج البشرة الجافة إلى تركيبات غنية بمرطبات مثل حمض الهيالورونيك والسيراميدات، بينما تستفيد البشرة الدهنية والمعرضة للحبوب من التركيبات الخفيفة الخالية من الزيوت. أما البشرة الحساسة، فتحتاج إلى صيغ معدنية لطيفة تحتوي على أكسيد الزنك أو ثاني أكسيد التيتانيوم.

يتطلب تطبيق واقي الشمس بفعالية استخدام كمية كافية تغطي كامل الجسم، بما يعادل نحو أونصة واحدة، قبل الخروج بـ 15 دقيقة على بشرة جافة. يجب الانتباه للمناطق التي يسهل نسيانها مثل الرقبة والأذنين وأعلى القدمين واليدين، مع إعادة التطبيق كل ساعتين أو بعد السباحة والتعرق الشديد.

عند اختيار عامل الحماية، توفر تركيبات SPF 30 حماية مناسبة للاستخدام اليومي، بينما تناسب SPF 50+ فترات التعرض الطويل للشمس. يجب اختيار مستحضر يوفر حماية واسعة الطيف ضد أشعة UVA و UVB.

تنقسم واقيات الشمس بين نوعين: المعدنية التي تبقى على سطح البشرة وتناسب البشرة الحساسة، والكيميائية التي تمتصها البشرة وتترك إحساساً خفيفاً. يمكن اختيار القوام بناءً على الاحتياج: اللوشن للبشرة الجافة والجل للبشرة الدهنية والبخاخات للتطبيق السريع على المساحات الواسعة.

قبل استخدام أي منتج جديد، ينصح بإجراء اختبار بسيط على منطقة صغيرة من البشرة والانتظار 24 ساعة للتأكد من عدم ظهور رد فعل. عند السباحة أو التعرق الشديد، يفضل اختيار تركيبات مقاومة للماء للحفاظ على فعالية الحماية.

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