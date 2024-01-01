وكالات /سما/

نشر مركز الزيتونة للدراسات، الجمعة 1 آب/أغسطس 2026، الأعداد الأسبوعية من نشرة "فلسطين اليوم" للنصف الأول من شهر آب/أغسطس الجاري.

وتضمنت الأرشيف سبعة أعداد متتالية، بدءًا من العدد 7088 الصادر يوم السبت 1 آب/أغسطس، مرورًا بالعدد 7089 ليوم الإثنين 3 آب/أغسطس، والعدد 7090 ليوم الثلاثاء 4 آب/أغسطس، والعدد 7091 ليوم الأربعاء 5 آب/أغسطس، والعدد 7092 ليوم الخميس 6 آب/أغسطس، والعدد 7093 ليوم الجمعة 7 آب/أغسطس، وصولًا إلى العدد 7094 ليوم السبت 8 آب/أغسطس 2026.

وأتاح المركز هذه الأعداد جميعها للتحميل عبر موقعه الإلكتروني، لتوفير مرجعية شاملة للمتابعين والدارسين للشؤون الفلسطينية خلال هذه الفترة.

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