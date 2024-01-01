  1. الرئيسية
  2. أبحاث ودراسات

نشرة فلسطين اليوم

خبر : أرشيف نشرة فلسطين اليوم لشهر آب/أغسطس 2026

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 02:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT



وكالات /سما/

نشر مركز الزيتونة للدراسات، الجمعة 1 آب/أغسطس 2026، الأعداد الأسبوعية من نشرة "فلسطين اليوم" للنصف الأول من شهر آب/أغسطس الجاري.

وتضمنت الأرشيف سبعة أعداد متتالية، بدءًا من العدد 7088 الصادر يوم السبت 1 آب/أغسطس، مرورًا بالعدد 7089 ليوم الإثنين 3 آب/أغسطس، والعدد 7090 ليوم الثلاثاء 4 آب/أغسطس، والعدد 7091 ليوم الأربعاء 5 آب/أغسطس، والعدد 7092 ليوم الخميس 6 آب/أغسطس، والعدد 7093 ليوم الجمعة 7 آب/أغسطس، وصولًا إلى العدد 7094 ليوم السبت 8 آب/أغسطس 2026.

وأتاح المركز هذه الأعداد جميعها للتحميل عبر موقعه الإلكتروني، لتوفير مرجعية شاملة للمتابعين والدارسين للشؤون الفلسطينية خلال هذه الفترة.

اقرأ أيضًا:

#نشرة فلسطين اليوم #مركز الزيتونة #أرشيف

الأكثر قراءة اليوم

شهداء وجرحى في محاولة اختطاف قائد بالأمن الداخلي..اشتباكات وقصف عنيف بعد اكتشاف ميليشيات عملية غرب غزة

الميلشيات قتلت زوجته قبل اختطافه ..كاتس يزعم : إسرائيل نجحت في القبض على قيادي بارز من حماس في قلب مدينة غزة

"صهيوني وضابط بالجيش الإسرائيلي".. منصور عباس يعلن رسميا انضمام سيغالوفيتش إلى قائمة "الموحدة"

يخشى كشف فضيحة قطر وتحذيرات قادة المنطقة من 7 اكتوبر ..باراك: نتنياهو "حيوان جريح في فخ"..ولن يردعه شيء لمنع الانتخابات

جيش الاحتلال يزعم اغتيال مسؤول الإمداد والصيانة في حماس بغارة على غزة

استقالة جديدة تهز إدارة ترامب .. استقالة وزير الجيش الأميركي لهذا السبب ..

ثورة علمية :علاج مناعي روسي جديد يعد بالقضاء على 4 أنواع من السرطان خلال 6 سنوات

الأخبار الرئيسية

مقتل وإصابة عدد كبير من الجنود ..الحرس الثوري يعلن قصف قاعدة أمريكية بالأردن ضمن عملية "عقاب المعتدي"

مجتبى خامنئي: دروس قاسية تنتظر العدو الأمريكي ولن تُنسى

6 شهداء وإصابات جديدة.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة على غزة

ترمب: نقصف أهدافاً إيرانية قرب مضيق هرمز.. والهجوم الأكبر قادم ..

الميلشيات قتلت زوجته قبل اختطافه ..كاتس يزعم : إسرائيل نجحت في القبض على قيادي بارز من حماس في قلب مدينة غزة