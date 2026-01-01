وكالات /سما/

رام الله/سما- أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، الثلاثاء 4 آب/أغسطس، موافقة إسرائيل على تسريع نقل الشحنة الرابعة من فائض النقد بالشيقل المتراكم لدى المصارف الفلسطينية، وذلك عقب جهود مكثفة من القيادة الفلسطينية بتنسيق مع الشركاء الدوليين.

قال محافظ سلطة النقد يحيى شنار إن القرار يسمح بتحويل نحو 4.5 مليار شيقل فورًا إلى البنك المركزي الإسرائيلي، بدءًا من يوم الإعلان. وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف معالجة أزمة تراكم فائض الشيقل في المصارف، وتعزيز مستويات السيولة المتاحة لها.

بيّن شنار أن القرار سيسهم في تحسين قدرة المصارف على إدارة احتياطياتها والعمل بكفاءة أكبر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الاستثنائية التي تشهدها فلسطين حاليًا. وأضاف أن التطور سينعكس إيجابًا على توفر الخدمات المصرفية للمواطنين والقطاع الخاص، ويدعم استقرار السوق المالية.

أكد المحافظ أن سلطة النقد، بالتنسيق مع المصارف والجهات ذات الصلة، بدأت فورًا باتخاذ الإجراءات التقنية واللوجستية المطلوبة لتنفيذ عملية النقل في أسرع وقت ممكن، وذلك ضمانًا للاستفادة الفورية من القرار.

شدد شنار على أن هذا الإجراء، رغم أهميته كحل عاجل، يبرز الحاجة الملحة إلى آلية مستدامة تقلل الاعتماد على الشيقل في المعاملات اليومية، وتعزز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية التي توفرها سلطة النقد والمصارف الفلسطينية.

ثمن المحافظ جهود القيادة الفلسطينية ولا سيما نائب رئيس الدولة، إلى جانب دعم الشركاء الدوليين، مشددًا على أهمية تعاون جهود شاملة للتعامل مع التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي الفلسطيني.