تراجع حاد في مكانة إسرائيل دوليًا خلال 2024 و2025

وكالات /سما/

يصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات دراسة استراتيجية شاملة تتناول تأثير طوفان الأقصى على مكانة إسرائيل وموقفها بين دول العالم خلال سنتَي 2024 و2025، وتحلل تفاعلات القضية الفلسطينية في محافل الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.

وفقًا للدراسة التي تمثل الفصل الثامن من التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 2024-2025، فإن طوفان الأقصى شكّل محورًا مركزيًا في تحركات الدول والمنظمات الدولية، وترك آثارًا عميقة على اتجاهات الرأي العام العالمي. وأسهمت هذه التطورات في زعزعة المكانة الدولية للاحتلال وإعادة صياغة صورة الصراع والقضية الفلسطينية على الصعيد العالمي.

أظهرت البيانات الواردة في الدراسة تراجعًا ملحوظًا في الدعم الدولي للسياسات الإسرائيلية، حيث بلغت النظرة السلبية إلى إسرائيل 62% في المعدل العام على عينة من 24 دولة، مقابل 29% فقط نظرة إيجابية. وتصاعد الرفض إلى مستويات أعلى تجاه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إذ بلغت النظرة السلبية إليه 69% مقابل 21% إيجابية.

وتسلط الدراسة الضوء على تراجع التأييد الأمريكي للعمليات العسكرية في قطاع غزة، حيث انخفضت نسبة المؤيدين من 50% في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 إلى 32% في تموز/يوليو 2025، بينما ارتفعت نسبة معارضيها من 45% إلى 60%. كما كشفت البيانات عن اختلافات حادة بين الأحزاب الأمريكية، حيث ظل التأييد الجمهوري عند 71%، بينما انخفض لدى المستقلين والديمقراطيين.

تتناول الدراسة مواقف القوى الدولية الرئيسية من الولايات المتحدة بإدارتيها إلى روسيا والصين والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وتحلل أداء الأمم المتحدة وقرارات جمعيتها العامة ومجلس الأمنها، إضافة إلى دور محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية في التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية.

وتوثق الدراسة نشاط المنظمات الإنسانية والدولية غير الحكومية ومواجهتها لقيود في عملها خاصة في مجال المساعدات الإنسانية. كما تقدم بيانات مفصلة حول مواقف الرأي العام في دول أوروبية وآسيوية وإفريقية وأمريكية.

وخلصت الدراسة إلى أن تداعيات طوفان الأقصى ستستمر في التأثير على المشهد الدولي لفترات قادمة، مع تباين عمق تأثير هذه التداعيات، بالتوازي مع تطور الأوضاع التي يشهدها المجتمع الدولي.

يوفر مركز الزيتونة هذا الفصل للتحميل المجاني عبر موقعه، وذلك ضمن إصدار التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 2024-2025 الذي يضم 578 صفحة وحرره الدكتور محسن محمد صالح.

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