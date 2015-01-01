عقد الملكة نازلي يُسرق من متحف فيينا.. ماسات تاريخية بـ 4 ملايين دولار

وكالات /سما/

فيينا/سما- نفّذ رجلان عملية سطو جريئة في الرابع من أيلول/سبتمبر الجاري داخل متحف الفنون التطبيقية (MAK) بمدينة فيينا النمساوية، حيث استطاعا باستخدام مطرقة تحطيم واجهة عرض زجاجية واستيلاء على عقد ملكي نادر قيمته تتجاوز 4 ملايين دولار أمريكي. العقد المسروق، من البلاتين المرصع بـ 673 ماسة، يعود ملكيته التاريخية للملكة نازلي زوجة الملك فؤاد الأول، وتبلغ القيمة الإجمالية لألماسه أكثر من 200 قيراط.

أفادت السلطات النمساوية بأن الرجلين ظهرا في تسجيلات كاميرات المراقبة وهما يتظاهران بأنهما زائران عاديان قبل توجههما إلى معرض المجوهرات. وبعد تنفيذ السرقة بسرعة، فرّا سيرًا على الأقدام باتجاه حديقة مجاورة. أطلقت الشرطة النمساوية منذ الحادثة مطاردة واسعة النطاق تشمل وحدات الكلاب البوليسية ونشرت صورًا للمشتبه بهما من عدسات المراقبة. أكدت السلطات عدم تعرّض أي شخص للإصابة رغم اعتقادها بأن أحد المشتبه بهما كان يحمل سلاحًا ناريًا.

العقد المسروق من تصميم دار المجوهرات الفرنسية الشهيرة "فان كليف آند آربلز"، التي ابتكرته في ثلاثينيات القرن العشرين خصيصًا للملكة نازلي. طلبت الملكة تصميم هذا العقد ليرافقه تاج مطابق بمناسبة زفاف ابنتهما الأميرة فوزية عام 1939. يتسم العقد بتصميم فني متقن يشع كالشمس، حيث توسطه ماسة مركزية يبلغ وزنها 6 قراريط تحيط بها صفوف من ماسات الباغيت المستطيلة ومئات من الأحجار الكريمة الأصغر بترتيب متناسق.

اضطرت الملكة نازلي إلى مغادرة مصر والعيش في الولايات المتحدة بعد أن جرّدها ابنها الملك فاروق الأول وأخته من ألقابهما الملكية عام 1950، احتجاجًا على زواج الأخيرة من دبلوماسي قبطي مسيحي من عامة الشعب. استنزفت الديون أموالها فاضطرت إلى بيع العقد والتاج في سبعينيات القرن الماضي. ظهرت المجوهرة مجددًا في مزاد "سوذبيز" بلندن عام 2015 حيث بيعت بحوالي 4.3 ملايين دولار.

عبّرت فوزية أحمد فؤاد فاروق، حفيدة الملك فاروق وحفيدة الملكة نازلي، عن "حزنها الشديد" بسبب السرقة وصرّحت عبر منصة إنستغرام بأن العقد يشكّل "جزءًا لا يمكن تعويضه من تاريخ عائلتنا ومن التراث والهوية الثقافية لمصر"، مشددة على أنه "شاهد حقيقي على عصر من الأناقة والفن والإبداع" تتجاوز قيمته المصالح المادية.

أقرّت إدارة المتحف بتأثرها الشديد من الحادثة. قالت المديرة العامة لمتحف الفنون التطبيقية ليلي هولين إن السرقة دفعتهم لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الأمنية خاصة في ظل تصاعد جرائم سرقة المتاحف في أوروبا خلال السنوات الأخيرة. جرى منذ ذلك الحين تركيب أجهزة كشف معادن عند مدخل المعرض الذي سيبقى مفتوحًا حتى 27 أيلول/سبتمبر. أضافت السلطات النمساوية القطعة إلى قاعدة بيانات منظمة الإنتربول المتخصصة بتسجيل الأعمال الفنية المسروقة عالميًا.

تندرج هذه السرقة ضمن سلسلة متسارعة من عمليات السطو على المتاحف الأوروبية. في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، نفذ لصوص ما أُطلق عليها "سرقة القرن" في متحف اللوفر بباريس حيث اقتحموا المتحف واستولوا على قطع أثرية نادرة قبل فرارهم. وفي العام ذاته، استخدم لصوص متفجرات لاقتحام متحف هولندي وسرقوا أربع قطع أثرية بينها خوذة ذهبية تعود لحوالي 2500 عام كانت معارة من رومانيا.

في اليوم ذاته الذي وقعت فيه سرقة فيينا، استولى لصوص على عشرات القطع الأثرية الذهبية والفضية من متحف أثري بمدينة أليكانتي الإسبانية، تعود للعصر البرونزي من مجموعة تُعرف باسم "كنز فيّينا". أنجز المهاجمون العملية في ساعات الصباح الباكر بأقل من 4 دقائق وفقًا لصحيفة "إل باييس".

حذّرت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في إنفاذ القانون "اليوروبول" من تصاعد العنف المرتبط بسرقات المتاحف عبر القارة. أشار التقرير الذي نشرته الوكالة الأسبوع الماضي إلى "ارتفاع مقلق في استخدام الأساليب العنيفة والقسرية"، مع استهداف اللصوص للقطع الفنية ذات القيمة الاقتصادية العالية المصنوعة من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. لاحظت الوكالة انجذاب "جهات إجرامية جديدة وانتهازيين من قطاعات إجرامية أخرى" نحو سرقة المتاحف، معتبرين إياها جرائم "منخفضة المخاطر وعالية الأرباح" في بيئة أمنية تعاني من ثغرات متزايدة.