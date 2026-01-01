رحيل كلاوس ميشائيل كونه يفتح فصلاً جديداً لإدارة ثروته بـ49 مليار دولار

وكالات /سما/

فقد العالم الملياردير الألماني كلاوس ميشائيل كونه يوم الأحد 30 آب/أغسطس 2026، تاركاً خلفه ثروة ضخمة تقدر بحوالي 49 مليار دولار، وفق ما أفادت وكالة بلومبيرغ. بلغ من العمر 89 عاماً ولم يترك أبناءً يرثون هذه الإمبراطورية المالية التي بناها على امتداد عقود من النشاط الاستثماري.

بموجب الترتيبات التي جهزت مسبقاً، ستنتقل ملكية ثروة كونه واستثماراته إلى مؤسسة كونه بموقعها في سويسرا. تأسست هذه المؤسسة عام 1976 بمشاركة والديه، وتطورت عبر السنوات لتصبح مؤسسة خيرية مرموقة في أوروبا، بميزانية تبلغ حوالي 135 مليون فرنك سويسري. يرأس مجلس أمنائها توماس شتيهلين، وتشمل العضوية زوجة كونه وعدد من مستشاريه المقربين. هذا الانتقال يضع الإمبراطورية الاستثمارية أمام منعطف حاسم: تحول إدارتها من نموذج يعتمد على قرار فردي مباشر من صاحبها إلى نظام إداري جماعي يعول على الهياكل المؤسسية.

تشكل شركة "كونه وناغل" العمود الفقري لإمبراطورية كونه، إذ يملك حوالي 60% من أسهمها، كما أوضح تقرير من موقع بيليونير أفريكا. تتسع محفظة استثماراته لتضم حصصاً كبيرة في شركات عملاقة، منها شركة الشحن البحري "هاباغ لويد" وشركة الكيماويات "برنتاغ"، بالإضافة إلى استثمارات في شركة "فليكس" المتخصصة في خدمات النقل بالحافلات. وفي قطاع الطيران، عزز كونه هذا العام حصته في مجموعة "لوفتهانزا" لتصل إلى حوالي 20%، فأصبح بذلك أكبر مساهم فيها. يضاف إلى هذا محفظة واسعة من الأصول العقارية والفنادق الفاخرة، بينها فندق "فونتاي" المعروف في هامبورغ.

يفتح رحيل كونه آفاقاً جديدة لإدارة هذه الثروة الضخمة. ستشهد عملية صنع القرارات تحولاً من نمط ارتبط ارتباطاً وثيقاً بشخصية الملياردير وإشرافه المباشر على كل صغيرة وكبيرة، إلى نموذج يستند أكثر على مجلس الأمناء والهيئات الإدارية للمؤسسة. يكتسب هذا التحول أهمية بالغة في سياق التطورات السريعة التي يشهدها قطاع الخدمات اللوجستية على المستوى العالمي، وما يصاحبه من موجات اندماجات واستحواذات قد تؤثر في قيمة بعض أصول المجموعة ومستقبلها الاستثماري.

من المتوقع أن تحظى شركتا "كونه وناغل" و"هاباغ لويد" بأولوية خاصة في الإشراف والمتابعة، باعتبارهما من الأصول الأساسية والأكثر ارتباطاً بصلب ثروة كونه. أما الاستثمارات الأخرى فقد تخضع لمراجعة دورية شاملة بهدف تحديد أفضل السبل لإدارتها أو إعادة هيكلتها بما يتناسب مع التطورات السوقية والمؤسسية الجديدة.

لا يعني رحيل كلاوس ميشائيل كونه نهاية إمبراطوريته المالية، بقدر ما يشكل بداية فصل جديد تماماً. التحدي الأساسي الذي تواجهه المؤسسة السويسرية في المرحلة القادمة هو الحفاظ على قيمة هذه الثروة الهائلة وإدارتها بكفاءة عالية بعيداً عن القرار الفردي الذي طبع مسيرة صاحبها على مدى عقود متتالية.