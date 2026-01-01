  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

وفاة ملياردير ألماني

خبر : رحيل كلاوس ميشائيل كونه يفتح فصلاً جديداً لإدارة ثروته بـ49 مليار دولار

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 01:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رحيل كلاوس ميشائيل كونه يفتح فصلاً جديداً لإدارة ثروته بـ49 مليار دولار



وكالات /سما/

فقد العالم الملياردير الألماني كلاوس ميشائيل كونه يوم الأحد 30 آب/أغسطس 2026، تاركاً خلفه ثروة ضخمة تقدر بحوالي 49 مليار دولار، وفق ما أفادت وكالة بلومبيرغ. بلغ من العمر 89 عاماً ولم يترك أبناءً يرثون هذه الإمبراطورية المالية التي بناها على امتداد عقود من النشاط الاستثماري.

بموجب الترتيبات التي جهزت مسبقاً، ستنتقل ملكية ثروة كونه واستثماراته إلى مؤسسة كونه بموقعها في سويسرا. تأسست هذه المؤسسة عام 1976 بمشاركة والديه، وتطورت عبر السنوات لتصبح مؤسسة خيرية مرموقة في أوروبا، بميزانية تبلغ حوالي 135 مليون فرنك سويسري. يرأس مجلس أمنائها توماس شتيهلين، وتشمل العضوية زوجة كونه وعدد من مستشاريه المقربين. هذا الانتقال يضع الإمبراطورية الاستثمارية أمام منعطف حاسم: تحول إدارتها من نموذج يعتمد على قرار فردي مباشر من صاحبها إلى نظام إداري جماعي يعول على الهياكل المؤسسية.

تشكل شركة "كونه وناغل" العمود الفقري لإمبراطورية كونه، إذ يملك حوالي 60% من أسهمها، كما أوضح تقرير من موقع بيليونير أفريكا. تتسع محفظة استثماراته لتضم حصصاً كبيرة في شركات عملاقة، منها شركة الشحن البحري "هاباغ لويد" وشركة الكيماويات "برنتاغ"، بالإضافة إلى استثمارات في شركة "فليكس" المتخصصة في خدمات النقل بالحافلات. وفي قطاع الطيران، عزز كونه هذا العام حصته في مجموعة "لوفتهانزا" لتصل إلى حوالي 20%، فأصبح بذلك أكبر مساهم فيها. يضاف إلى هذا محفظة واسعة من الأصول العقارية والفنادق الفاخرة، بينها فندق "فونتاي" المعروف في هامبورغ.

يفتح رحيل كونه آفاقاً جديدة لإدارة هذه الثروة الضخمة. ستشهد عملية صنع القرارات تحولاً من نمط ارتبط ارتباطاً وثيقاً بشخصية الملياردير وإشرافه المباشر على كل صغيرة وكبيرة، إلى نموذج يستند أكثر على مجلس الأمناء والهيئات الإدارية للمؤسسة. يكتسب هذا التحول أهمية بالغة في سياق التطورات السريعة التي يشهدها قطاع الخدمات اللوجستية على المستوى العالمي، وما يصاحبه من موجات اندماجات واستحواذات قد تؤثر في قيمة بعض أصول المجموعة ومستقبلها الاستثماري.

من المتوقع أن تحظى شركتا "كونه وناغل" و"هاباغ لويد" بأولوية خاصة في الإشراف والمتابعة، باعتبارهما من الأصول الأساسية والأكثر ارتباطاً بصلب ثروة كونه. أما الاستثمارات الأخرى فقد تخضع لمراجعة دورية شاملة بهدف تحديد أفضل السبل لإدارتها أو إعادة هيكلتها بما يتناسب مع التطورات السوقية والمؤسسية الجديدة.

لا يعني رحيل كلاوس ميشائيل كونه نهاية إمبراطوريته المالية، بقدر ما يشكل بداية فصل جديد تماماً. التحدي الأساسي الذي تواجهه المؤسسة السويسرية في المرحلة القادمة هو الحفاظ على قيمة هذه الثروة الهائلة وإدارتها بكفاءة عالية بعيداً عن القرار الفردي الذي طبع مسيرة صاحبها على مدى عقود متتالية.

#كلاوس ميشائيل كونه #ملياردير ألماني #مؤسسة سويسرية #إمبراطورية استثمارية #كونه وناغل #هاباغ لويد #لوفتهانزا #الثروة #الخلافة المالية #الإدارة الجماعية

الأكثر قراءة اليوم

شهداء وجرحى في محاولة اختطاف قائد بالأمن الداخلي..اشتباكات وقصف عنيف بعد اكتشاف ميليشيات عملية غرب غزة

الميلشيات قتلت زوجته قبل اختطافه ..كاتس يزعم : إسرائيل نجحت في القبض على قيادي بارز من حماس في قلب مدينة غزة

"صهيوني وضابط بالجيش الإسرائيلي".. منصور عباس يعلن رسميا انضمام سيغالوفيتش إلى قائمة "الموحدة"

يخشى كشف فضيحة قطر وتحذيرات قادة المنطقة من 7 اكتوبر ..باراك: نتنياهو "حيوان جريح في فخ"..ولن يردعه شيء لمنع الانتخابات

جيش الاحتلال يزعم اغتيال مسؤول الإمداد والصيانة في حماس بغارة على غزة

استقالة جديدة تهز إدارة ترامب .. استقالة وزير الجيش الأميركي لهذا السبب ..

ثورة علمية :علاج مناعي روسي جديد يعد بالقضاء على 4 أنواع من السرطان خلال 6 سنوات

الأخبار الرئيسية

مقتل وإصابة عدد كبير من الجنود ..الحرس الثوري يعلن قصف قاعدة أمريكية بالأردن ضمن عملية "عقاب المعتدي"

مجتبى خامنئي: دروس قاسية تنتظر العدو الأمريكي ولن تُنسى

6 شهداء وإصابات جديدة.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة على غزة

ترمب: نقصف أهدافاً إيرانية قرب مضيق هرمز.. والهجوم الأكبر قادم ..

الميلشيات قتلت زوجته قبل اختطافه ..كاتس يزعم : إسرائيل نجحت في القبض على قيادي بارز من حماس في قلب مدينة غزة