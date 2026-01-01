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خبر : فولتيماده ينتقل معاراً إلى يوفنتوس من نيوكاسل

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 01:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فولتيماده ينتقل معاراً إلى يوفنتوس من نيوكاسل



وكالات /سما/

تورينو/سما- أعلن يوفنتوس الإيطالي، الثلاثاء، انضمام المهاجم الألماني نيك فولتيماده على سبيل الإعارة من نيوكاسل الإنجليزي حتى نهاية يونيو 2027.

نشر نادي بطل الدوري الإيطالي 36 مرة خبر التوقيع عبر حسابه الرسمي بموقع إكس، مؤكداً أن اللاعب سيكون متاحاً للمدرب لوتشانو سباليتي خلال الموسم الحالي.

يأتي هذا الانتقال بعد أن فشل فولتيماده في تحقيق التوقعات مع نيوكاسل. وعلى الرغم من أدائه القوي في موسمه الأول مع شتوتغارت الألماني، حيث سجل 18 هدفاً في 36 مباراة قبل انتقاله بـ75 مليون يورو، لم يكن بالمستوى نفسه في الدوري الإنجليزي.

أحرز فولتيماده 11 هدفاً و6 تمريرات حاسمة في 53 مباراة مع نيوكاسل عبر مختلف المسابقات. يملك اللاعب البالغ 26 عاماً 12 مباراة دولية مع المنتخب الألماني سجل خلالها 4 أهداف.

يأمل يوفنتوس أن يجد فولتيماده والمهاجم الفرنسي راندال كولو مواني، الحل لمشاكله الهجومية بعد رحيل الصربي دوشان فلاهوفيتش إلى بشيكتاش التركي.

بدأ يوفنتوس موسمه برصيد انتصارين متتاليين في الدوري الإيطالي، بفوزه على فروزينوني (1-0) وبارما (2-0) الأحد في المرحلة الثانية، حيث توزعت الأهداف الثلاثة بين المدافع البرازيلي بريمر والجناح الأرجنتيني نيكولاس غونزاليز وملك الوسط الهولندي تون كوبماينرز.

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