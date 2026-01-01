المملكة القابضة تستحوذ على 70% من أسهم الهلال بـ 840 مليون ريال

وكالات /سما/

الرياض/سما- أعلنت شركة المملكة القابضة، الاثنين، إتمام استحواذها على 70% من أسهم شركة نادي الهلال من صندوق الاستثمارات العامة، بعد استيفاء جميع الشروط القانونية والتنظيمية وسداد كامل المقابل المالي البالغ 840 مليون ريال سعودي.

جاء الإعلان بعد أكثر من أربعة أشهر على توقيع الاتفاقية في 16 أبريل الماضي. واستند المقابل المالي إلى تقييم حقوق ملكية الشركة بـ 1.2 مليار ريال سعودي، حيث تمثل الـ 70% من هذا المبلغ قيمة 840 مليون ريال. أفادت المملكة القابضة بأن جميع الموافقات التنظيمية اللازمة وإفادات عدم الممانعة تم الحصول عليها، وكذلك استيفاء كافة الشروط الداخلية المرتبطة بالصفقة.

بدخول الملكية الجديدة حيّز التنفيذ رسميًا، يصبح الأمير الوليد بن طلال صاحب المملكة القابضة المسيطر الفعلي على مقادير النادي. وتعكس هذه الخطوة توجهًا استثماريًا واسعًا من جانب الأمير في الملعب السعودي، حيث تكفل بتمويل حركات انتقالات كبيرة للفريق خلال الأسابيع الماضية.

استكمل الهلال صيفه بحركات هجومية قوية. وقّع مع المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز بعقد قادم من أستون فيلا، بعد مفاوضات استغرقت وقتًا طويلًا ورفض النادي الإنجليزي أربع عروض سابقة من الهلال. بلغت القيمة الأساسية للصفقة 58.3 مليون يورو (حوالي 253.5 مليون ريال)، إضافة إلى مبالغ إضافية مرتبطة بالمتغيرات والمكافآت.

يبلغ واتكينز 30 عامًا وترك بصمة ملحوظة مع أستون فيلا على مدى ستة أعوام، حيث خاض 278 مباراة وسجل 108 أهداف وصنع 47 أخرى في جميع المسابقات. رحل عن النادي الإنجليزي بصفته هدافه التاريخي في الدوري الممتاز برصيد 91 هدفًا، وأنهى آخر موسم له محققًا 21 هدفًا و5 متابعات عبر 55 مباراة.

يأتي الاستحواذ الجديد وسط إعادة بناء شاملة للفريق. أنفق الهلال في السوق الحالية نحو 205 ملايين يورو حتى الآن (حوالي 893 مليون ريال)، مع احتمالية اكتمال صفقة المهاجم البرازيلي غابرييل مارتينيلي من آرسنال. يجعل هذا الإنفاق السوق الحالية ثاني أعلى فترات صرف مالي للنادي تاريخيًا، خلف الرقم القياسي البالغ 353 مليون يورو (1.54 مليار ريال) في 2024.

قبل الصفقات الحالية، كان إنفاق الهلال في 2026 يقف عند 101 مليون يورو (440 مليون ريال)، ثم ارتفع إلى 205 ملايين يورو بالحركات الأخيرة. في الموسم السابق، بلغ الإنفاق 93.5 مليون يورو (حوالي 407 ملايين ريال).

وفي تطور منفصل، انفردت وسائل إعلام بالكشف عن اتفاق الهلال وبينزيمة على إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي، بعد مفاوضات مكثفة حول مستقبل اللاعب. تولى الأمير الوليد بن طلال دفع قيمة المخالصة كاملة، وفقًا لإدارة النادي.

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