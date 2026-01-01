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مقتل وإصابة عدد كبير من الجنود ..الحرس الثوري يعلن قصف قاعدة أمريكية بالأردن ضمن عملية "عقاب المعتدي"

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 12:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل وإصابة عدد كبير من الجنود ..الحرس الثوري يعلن قصف قاعدة أمريكية بالأردن ضمن عملية "عقاب المعتدي"



طهران/وكالات /

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، تنفيذ هجوم صاروخي باليستي مكثف استهدف قاعدة "كامب تيتين" التابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية على ساحل خليج العقبة في الأردن.

وأوضح الحرس الثوري، في بيان، أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى في صفوف القوات الأمريكية، إضافة إلى تدمير عدد من المنشآت الحيوية والمروحيات الهجومية داخل القاعدة.

وأضاف أن العملية نُفذت بواسطة القوات الجوية والصاروخية التابعة للحرس الثوري ضمن المرحلة الثانية من عمليات "عقاب المعتدي".

وأشار البيان إلى أن الهجوم جاء، بحسب وصفه، ردًا على غارة أمريكية استهدفت منزلًا سكنيًا في مدينة سيريك أثناء مراسم عقد قران، ما أدى إلى مقتل وإصابة نحو 50 مدنيًا، بينهم أطفال.

واعتبر الحرس الثوري أن استهداف المدنيين والمناسبات الاجتماعية يعكس "عجز الولايات المتحدة عن المواجهة المباشرة" ويجسد ما وصفه بـ"العداء العميق للشعب الإيراني".

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