مجتبى خامنئي: دروس قاسية تنتظر العدو الأمريكي ولن تُنسى

طهران /وكالات /

أكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي مساء اليوم الثلاثاء، أن "لدى الشعب الإيراني العزيز وجبهة المقاومة دروسا لن ينساها العدو الأمريكي".

وجاء ذلك في منشور لحساب مجتبى خامنئي على منصة "إكس"، في أعقاب الهجوم الإيراني الذي جاء ردا على ضربات أمريكية جديدة استهدفت إيران مساء اليوم الثلاثاء.

ويأتي التصعيد في إطار مواجهة متواصلة بين واشنطن وطهران بدأت ليل الأحد، حين استهدفت القوات الأمريكية جزيرة "لارك" الإيرانية، بعدما قالت واشنطن إنها رصدت منصات إطلاق تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية.

وردت إيران باستهداف مواقع للقوات الأمريكية في المنطقة، إذ أعلن الحرس الثوري قصف قاعدتين جويتين تستضيفان قوات أمريكية في الأردن، إلى جانب قاعدة "المنهاد" الجوية في الإمارات.

وفي خضم التصعيد، نفت طهران الرواية الأمريكية بشأن منصات إطلاق الصواريخ، واصفة إياها بأنها "اختلاق" و"خيال".

ومع اتساع نطاق المواجهة، أعلن الحرس الثوري صباح الثلاثاء استهداف ناقلة نفط بثلاث مسيّرات وألغام بحريةأثناء محاولتها عبور مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان، تحت حراسة أمريكية.

وعقب ذلك، شنت الولايات المتحدة مساء الثلاثاء ضربات جديدة على إيران، وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إن الهجوم جاء "في أعقاب محاولات هجوم نفذها الحرس الثوري مؤخرا ضد سفن تجارية في مضيق هرمز، وضد أفراد من القوات الأمريكية المنتشرين في المنطقة".

وأكد مسؤول أمريكي لشبكة "فوكس نيوز" أن "الهجمات على إيران مستمرة"، فيما قال مسؤول آخر لموقع "أكسيوس" إن عدد الغارات الأمريكية خلال الليلة قد يصل إلى 100.