  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفد برلماني ياباني يتفقد مخيم الجلزون برفقة د. أبو هولي للاطلاع على المشاريع التنموية المدعومة من "جايكا"

الثلاثاء 01 سبتمبر 2026 11:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد برلماني ياباني يتفقد مخيم الجلزون برفقة د. أبو هولي للاطلاع على المشاريع التنموية المدعومة من "جايكا"



رام الله/سما/


أشاد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، بالدعم المتواصل الذي تقدمه الحكومة اليابانية للشعب الفلسطيني وللاجئين في المخيمات، مؤكداً أهمية الشراكة القائمة بين الجانبين، والدور الحيوي لليابان في دعم المشاريع التنموية والخدماتية.

وجاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، وفداً برلمانياً يابانياً في مخيم الجلزون للاجئين، للاطلاع على واقع المخيم وأوضاع اللاجئين، والتعرف على المشاريع والخدمات المنفذة بدعم ياباني، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات وتعزيز صمود الفلسطينيين، بحضور وكيل دائرة شؤون اللاجئين أنور حمام ، وطاقم الدائرة،  ورئيس اللجنة الشعبية لمخيم الجلزون محمد نخلة وأعضاء اللجنة، وممثلي المؤسسات والفعاليات الوطنية والمجتمعية في المخيم .

وشدد أبو هولي على أن دعم المشاريع في المخيمات يمثل استثماراً مباشراً في تحسين حياة اللاجئين، مشيراً إلى أهمية المشاريع المستهدفة لتطوير الخدمات الأساسية وتمكين المؤسسات والمراكز المحلية من أداء دورها، لا سيما في خدمة الفئات الأكثر احتياجاً، وحرص الدائرة على توسيع مجالات الشراكة مع اليابان بما يحفظ كرامة اللاجئين وتعزيز صمودهم .

وبدوره، استعرض رئيس اللجنة الشعبية لمخيم الجلزون محمد نخلة، واقع المخيم وأبرز القضايا والتحديات التي تواجه سكانه، مؤكداً أهمية استمرار الدعم الدولي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وتعزيز المشاريع والخدمات التي تسهم في تحسين ظروفهم المعيشية، معرباً عن تقديره للوفد البرلماني الياباني على زيارته واهتمامه بالاطلاع المباشر على واقع المخيم.

من جانبه، أشار عضو اللجنة الشعبية ومسؤول ملف المشاريع والعلاقات الدولية، موسى عنبر، إلى المشاريع والبرامج التي استفاد منها مخيم الجلزون خلال السنوات الماضية بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، مؤكداً أهمية استمرار التعاون وتنفيذ المزيد من المشاريع التنموية والخدماتية التي تخدم أبناء المخيم.

وتضمنت جولة الوفد البرلماني الياباني برفقة د. أبو هولي  زيارة ميدانية لمركز الشباب الاجتماعي، ومركز "الكرامة" لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث اطلع الوفد على طبيعة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسات لأبناء المخيم، وتفقد غرفة الحواس والحديقة، واستمع إلى شرح مفصل حول المشاريع المنفذة بدعم من الحكومة اليابانية، كما تجول الوفد داخل أزقة المخيم للاطلاع على واقع الحياة اليومية والتحديات التي يواجهها السكان.

وتأتي زيارة الوفد البرلماني الياباني إلى مخيم الجلزون في إطار الجهود التي تبذلها دائرة شؤون اللاجئين لتعزيز التواصل مع المجتمع الدولي والبرلمانات والمؤسسات الداعمة، وتسليط الضوء على واقع اللاجئين الفلسطينيين واحتياجاتهم، وتعزيز الدعم الدولي للمشاريع التنموية والخدماتية في المخيمات الفلسطينية.

وفي ختام الزيارة، أكدت دائرة شؤون اللاجئين ولجنتها الشعبية لمخيم الجلزون أهمية هذه الجولة في نقل صورة حقيقية عن واقع اللاجئين الفلسطينيين واحتياجاتهم، وتطوير المشاريع التي تستجيب للأولويات والاحتياجات الإنسانية والتنموية للاجئين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز صمودهم في مواجهة الظروف والتحديات الراهنة.

 وثمّنوا دور السفير الياباني والوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» في دعم المخيمات الفلسطينية، مؤكدين التطلع إلى استمرار وتوسيع التعاون وتنفيذ المزيد من المشاريع المشتركة.

81292d16-be84-472e-aa78-b003f0b72a25
32d7b4da-330c-4edf-a4d8-895014a26f61
bb790e1c-b697-4c31-85f9-f34a1503dbbb
e5c7792b-8a6b-4442-9483-c821af63d876
5650f00c-9d7c-44cc-9a48-155ebfdbf95e
7ceb5791-e8ba-4c40-9969-bbfbeacbb3a2
6dc524a4-0892-4ced-8b8e-d12bc6aea10f
9bd17773-5443-4298-88cf-167352c44bf4
865d742b-1930-4b58-9c0b-58f806fb7116
aec092c5-d2a5-40da-8e77-5dec916da6f5

الأكثر قراءة اليوم

شهداء وجرحى في محاولة اختطاف قائد بالأمن الداخلي..اشتباكات وقصف عنيف بعد اكتشاف ميليشيات عملية غرب غزة

الميلشيات قتلت زوجته قبل اختطافه ..كاتس يزعم : إسرائيل نجحت في القبض على قيادي بارز من حماس في قلب مدينة غزة

"صهيوني وضابط بالجيش الإسرائيلي".. منصور عباس يعلن رسميا انضمام سيغالوفيتش إلى قائمة "الموحدة"

يخشى كشف فضيحة قطر وتحذيرات قادة المنطقة من 7 اكتوبر ..باراك: نتنياهو "حيوان جريح في فخ"..ولن يردعه شيء لمنع الانتخابات

جيش الاحتلال يزعم اغتيال مسؤول الإمداد والصيانة في حماس بغارة على غزة

استقالة جديدة تهز إدارة ترامب .. استقالة وزير الجيش الأميركي لهذا السبب ..

ثورة علمية :علاج مناعي روسي جديد يعد بالقضاء على 4 أنواع من السرطان خلال 6 سنوات

الأخبار الرئيسية

مقتل وإصابة عدد كبير من الجنود ..الحرس الثوري يعلن قصف قاعدة أمريكية بالأردن ضمن عملية "عقاب المعتدي"

مجتبى خامنئي: دروس قاسية تنتظر العدو الأمريكي ولن تُنسى

6 شهداء وإصابات جديدة.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة على غزة

ترمب: نقصف أهدافاً إيرانية قرب مضيق هرمز.. والهجوم الأكبر قادم ..

الميلشيات قتلت زوجته قبل اختطافه ..كاتس يزعم : إسرائيل نجحت في القبض على قيادي بارز من حماس في قلب مدينة غزة