نفي وتحذير.. "أمن المقاومة" يرد على ادعاءات الاحتلال بشأن الضابط العرابيد

غزة /سما/

نفى مصدر في أمن المقاومة، مساء يوم الثلاثاء، صحة ما يروجه جيش الاحتلال عبر وسائل الإعلام، عن ضلوع الضابط في جهاز الأمن الداخلي معين أحمد محمود العرابيد، في مهام عسكرية أو عمليات تأمين قيادات وأسرى الاحتلال.

ولفت أمن المقاومة، عبر منصة الحارس، إلى أن الضابط العرابيد كان يمارس الواجب الوطني، حيث أشرف على مكافحة العملاء والعصابات العميلة، حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع.

وأكد أن الاحتلال يمارس الحرب النفسية بشأن اختطاف الضابط العرابيد؛ لأغراض التسويق السياسي قبيل الانتخابات الإسرائيلية.

وشدد على ضرورة عدم تداول ما يصدر عن إعلام الاحتلال وعملائه، وأهمية الاصطفاف الوطني في مواجهة المهددات الأمنية الماثلة.

واستشهد 4 مواطنين بينهم سيدة وطفلان وأصيب آخرون، ظهر الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي في محيط منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة بالتزامن مع اشتباكات مسلحة وقعت مع قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى المكان.