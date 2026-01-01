تل أبيب تتوعد لندن بالرد على العقوبات المحتملة: لن نقف مكتوفي الأيدي

القدس المحتلة/سما/

لوّح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر باتخاذ إجراءات مضادة ضد بريطانيا في حال مضت لندن قدماً في فرض عقوبات على إسرائيل على خلفية خططها الاستيطانية في منطقة E1 شرق القدس المحتلة. وأكد ساعر، في مقابلة مع بودكاست تابع لموقع "ynet"، أن لدى إسرائيل "أدوات" للرد، محذراً من أن أي خطوة بريطانية ضد بلاده ستقابل بإجراءات إسرائيلية مقابلة.

وتُعد منطقة E1 من أكثر الملفات الاستيطانية حساسية، إذ يرى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أن البناء فيها قد يقطع التواصل الجغرافي بين المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، ويقوض فرص تطبيق حل الدولتين.

وجاءت تصريحات ساعر رداً على مؤشرات بريطانية متزايدة نحو اتخاذ إجراءات ضد التوسع الاستيطاني، بعدما أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن لندن تعتزم خلال الأسابيع المقبلة طرح حزمة من التدابير والعقوبات تستهدف الجهات الضالعة في توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وتشهد العلاقات بين إسرائيل وبريطانيا توتراً متصاعداً في ظل الانتقادات البريطانية للخطط الاستيطانية، والتي تعتبرها لندن انتهاكاً للقانون الدولي وعقبة أمام جهود التسوية السياسية.