6 شهداء وإصابات جديدة.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة على غزة

غزة /سما/

تواصلت في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بوساطة عربية وأمريكية، وسط تصعيد ميداني شمل عمليات قصف وإطلاق نار وتوغلات برية في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية وطبية باستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت مجموعة من المدنيين قرب دوار أبو شرخ شمال غربي مدينة غزة.

وفي وقت لاحق، استشهد المواطن طلال إسماعيل محمود زيارة (73 عامًا) متأثرًا بجروح أصيب بها صباح اليوم إثر تعرضه لإطلاق نار في منطقة المشاعلة جنوب دير البلح وسط القطاع.

كما استشهدت الطفلة إسراء الهسي متأثرة بإطلاق نار إسرائيلي في دير البلح، بحسب ما أكدته مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى.

وأشارت مصادر طبية إلى وصول عدة إصابات إلى المستشفى نفسه نتيجة توغل آليات عسكرية إسرائيلية شرق دير البلح، فيما أعلن مستشفى الشفاء وصول ثلاثة شهداء، بينهم طفلان وسيدة، إضافة إلى ثمانية مصابين جراء هجمات نفذتها طائرات مسيّرة غربي مدينة غزة.

وذكرت وزارة الصحة أن أربعة فلسطينيين، بينهم طفلان وسيدة، استشهدوا عقب تسلل قوة إسرائيلية خاصة إلى منطقة الكتيبة غرب غزة في محاولة لتنفيذ عملية أمنية، تزامنت مع قصف مكثف وتحليق للطيران الحربي على ارتفاعات منخفضة.

وأوضح شهود عيان أن المنطقة شهدت سلسلة انفجارات ناجمة عن قصف نفذته طائرات مسيّرة، بالتزامن مع إلقاء قنابل دخانية في محيط الموقع المستهدف.

وفي سياق متصل، شن الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق غرب مدينة غزة، بينها شارع الوحدة ومنطقة الجامعات، كما استهدفت مسيّرة مركبة مدنية بصاروخ، إضافة إلى تنفيذ غارة أخرى شمالي القطاع.

وأفادت طواقم الإسعاف بإصابة عدد من المواطنين في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف منطقة الفالوجا شمال القطاع، فيما وصلت إصابتان إلى مجمع ناصر الطبي إثر إطلاق نار من آليات عسكرية إسرائيلية غرب مدينة خان يونس.

كما أصيبت طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات وسيدة بجروح نتيجة إطلاق نار في منطقة مقابر النمساوي غرب خان يونس، بحسب مصادر محلية.

وفي شمال القطاع، أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائف دخانية باتجاه منطقة البركة شمال غرب بيت لاهيا، بينما نفذت القوات الإسرائيلية عملية نسف واسعة جنوب شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.