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السفارة الأمريكية في اسرائيل تدق ناقوس الخطر: استعدوا لتصعيد كبير مع ايران

الثلاثاء 01 سبتمبر 2026 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفارة الأمريكية في اسرائيل تدق ناقوس الخطر: استعدوا لتصعيد كبير مع ايران



وكالات /سما/

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الثلاثاء، بسماع أصوات انفجارات في منطقتي كنارك وجابهار جنوب شرق إيران، في وقت أصدرت فيه السفارة الأمريكية لدى إسرائيل تحذيراً لمواطنيها في الشرق الأوسط من احتمال حدوث تصعيد أمني جديد.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية «فارس» إن أصوات انفجارات سُمعت في البلدتين الواقعتين بمحافظة سيستان وبلوشستان، من دون أن تقدم، في التقرير الأولي، تفاصيل مؤكدة بشأن طبيعة الانفجارات أو الجهة المسؤولة عنها، كما لم ترد معلومات مؤكدة عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات.

وتزامن ذلك مع تحذير أمريكي من احتمال تصاعد التوترات في المنطقة، في ظل حالة التأهب المرتفعة على خلفية المواجهة المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران والتوتر المتزايد حول مضيق هرمز.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الانفجارات في كنارك وجابهار مرتبطة بعمل عسكري، كما لا يوجد تأكيد مستقل يثبت أن الولايات المتحدة نفذت هجوماً في الموقعين.

ويأتي التطور في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً متسارعاً؛ إذ تعرضت ناقلتا نفط تحملان شحنات من الخام السعودي لهجمات بمقذوفات أثناء عبورهما مضيق هرمز، وفق بيانات شركات متخصصة في تتبع الملاحة، بينما تصاعدت التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران.

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