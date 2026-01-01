رسالة نارية من الحرس الثوري لأمريكا: الرد قادم وستندمون

طهران /وكالات /

توعد الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة برد على الهجمات الأمريكية الجديدة التي استهدفت مواقع إيرانية قرب مضيق هرمز، في تصعيد جديد يرفع مستوى التوتر بين طهران وواشنطن.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة، في أول رد إيراني على الضربات الأمريكية التي أعلنت واشنطن تنفيذها في المنطقة.

وتزامن ذلك مع تصريحات نقلتها وكالة «تسنيم» عن مصدر عسكري إيراني، أكد أن إيران سترد حتماً على الهجمات الأمريكية، ما يفتح الباب أمام احتمال تنفيذ طهران هجمات جديدة ضد أهداف أمريكية في المنطقة.

ويأتي التهديد الإيراني بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن القوات الأمريكية تنفذ ضربات ضد أهداف إيرانية بالقرب من مضيق هرمز، رداً على ما وصفه بمحاولة إيرانية لزرع ألغام بحرية في المضيق، إضافة إلى إطلاق إيران ثمانية صواريخ باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن، بحسب الرواية الأمريكية.

وصعّد ترمب لهجته تجاه طهران، محذراً من أن أي رد إيراني على الضربات الأمريكية سيقابل بضربات أقوى وأشد، كما قال إن هجوماً أمريكياً أكبر على إيران لا يزال مطروحاً.

وفي المقابل، قال الحرس الثوري إن الولايات المتحدة ستدفع ثمن ما وصفه بـ«حساباتها الخاطئة» عسكرياً واقتصادياً، فيما يبقى مضيق هرمز محوراً رئيسياً للمواجهة، نظراً لأهميته الاستراتيجية لحركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.