ترمب: نقصف أهدافاً إيرانية قرب مضيق هرمز.. والهجوم الأكبر قادم ..

وكالات /سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن القوات الأمريكية تنفذ في هذه الأثناء ضربات ضد أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز، في تصعيد جديد بين واشنطن وطهران.

وأوضح ترمب أن الضربات الأمريكية جاءت رداً على ما وصفه بمحاولة إيرانية لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز، إضافة إلى إطلاق إيران ثمانية صواريخ باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن، مؤكداً أن الصواريخ الثمانية جرى اعتراضها.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت بالفعل، الثلاثاء، تنفيذ ضربات جديدة ضد أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز، فيما قالت القيادة المركزية الأمريكية إن العمليات ركزت على وحدات مرتبطة بتهديد الألغام البحرية التي يمكن أن تعرض حركة الملاحة التجارية للخطر.

ووجه ترمب تهديداً مباشراً إلى إيران، محذراً من أن أي رد إيراني على الضربات الأمريكية سيقابله رد عسكري أقوى وأشد.

وقال إن الهجوم الأكبر على إيران لا يزال مطروحاً، في تهديد يعكس احتمال استمرار العمليات العسكرية واتساع نطاقها خلال الفترة المقبلة.