الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 73,462 شهيداً

غزة/سما/

أعلنت الصحة يوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 73,462 شهيدا و174,509 مصابين، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأشارت الصحة في تقريرها اليومي إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 6 شهداء، إضافة إلى 13 مصابا.

وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 1,326 والمصابين إلى 4,398، إضافة إلى انتشال 815 جثمانا.

وأشارت إلى وفاة مواطن نتيجة انهيار مبنى ما يرفع عدد الضحايا نتيجة انهيار المباني إلى 34 حالة.

ولفتت الصحة، إلى استمرار وجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم وانتشالهم.