كاتس يزعم : إسرائيل نجحت في القبض على قيادي بارز من حماس في قلب مدينة غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، اعتقال أحد كبار قادة حركة حماس خلال عملية نُفذت في مدينة غزة بمشاركة ميليشيا فلسطينية مدعومة من إسرائيل وبدعم جوي إسرائيلي.

ولم يحدد كاتس الجهة التي نفذت عملية الاعتقال، كما امتنع عن الكشف عن هوية القيادي الذي تم توقيفه.

وأكد أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة "متواصلة على مدار الساعة"، مشيراً إلى أن اعتقال القيادي جاء قبل وقت قصير.

وأضاف أن إسرائيل تنتهج، وفق تعبيره، سياسة تقوم على "ملاحقة عناصر حماس واستهدافهم بشكل استباقي، وكشفهم وتفكيك بنيتهم التحتية"، بدلاً من انتظار التهديدات.