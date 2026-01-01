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شهداء وجرحى .. اشتباكات وقصف عنيف بعد اكتشاف قوات خاصة غرب غزة

الثلاثاء 01 سبتمبر 2026 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى .. اشتباكات وقصف عنيف بعد اكتشاف قوات خاصة غرب غزة



غزة / سما /

أفادت مصادر ميدانية وأمنية بأن عناصر المقاومة الفلسطينية تمكنت من اكتشاف قوات خاصة إسرائيلية غرب مدينة غزة.

وقد اندلعت اشتباكات عنيفة بين عناصر المقاومة والقوات الخاصة في محيط المستشفى الأمريكي في منطقة الكتيبة غرب غزة.

ونفذت طائرات الاحتلال بالتزامن غطاءً جويا للتغطية على القوات الخاصة، وشنت أكثر من 10 غارات في المكان.

كما أطلقت طائرات الاحتلال المسيرة النار بشكل مستمر ومكثف على المواطنين في محيط موقع الحدث.

وذكرت مصادر طبية أن عددا من المواطنين استشهدوا وأصيب آخرون جراء الحدث المستمر، مع عدم قدرة الطواقم الطبية الوصول إلى موقع الحدث.

وبحسب مصادر محلية، فإن عشرات المواطنين محاصرون بالقرب من باندا مول ومحيط المستشفى الأمريكي بسبب القصف المستمر حتى اللحظة.

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