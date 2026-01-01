  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نابلس : مستوطنون يحرقون أجزاء من مسجد في بزاريا

الثلاثاء 01 سبتمبر 2026 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس : مستوطنون يحرقون أجزاء من مسجد في بزاريا



رام الله / سما /

أضرم مستوطنون، فجر الثلاثاء، النار في أجزاء من مسجد نور الدين زنكي في قرية بزاريا شمال غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، كما خطوا شعارات عنصرية ومعادية على جدرانه، في اعتداء استهدف أحد دور العبادة في القرية.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين حاولوا اقتحام المسجد وخلع أبوابه، لكنهم لم يتمكنوا من فتحها، فأشعلوا النار في غرفة تابعة للمسجد قبل أن ينسحبوا من المكان. وتمكنت طواقم الدفاع المدني من إخماد الحريق ومنع امتداده إلى أجزاء أخرى من المبنى.

ووثقت على جدران المسجد عبارات مسيئة وتهديدات، من بينها عبارات موجهة إلى السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، وأخرى حملت تهديدا لمراسل هيئة البث الإسرائيلية "كان" وللمؤسسة الأمنية، وفق ما أوردته الهيئة.

وأدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الاعتداء، واعتبرته تصعيدا خطيرا يستهدف المساجد ودور العبادة، محذرة من تداعيات تكرار هذه الاعتداءات على المقدسات في الأراضي الفلسطينية.

وقال مدير عام أوقاف نابلس الشيخ ناصر السلمان إن محاولة إحراق أجزاء من المسجد وكتابة الشعارات العنصرية عليه تعكس، بحسب قوله، تصاعد التحريض ضد المقدسات، مؤكدا أن الاعتداءات لن تثني الفلسطينيين عن التمسك بمقدساتهم.

ودعت الوزارة المؤسسات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على حماية دور العبادة ووقف الاعتداءات المتكررة على القرى والبلدات الفلسطينية.

رعى مستوطنون، الثلاثاء، مواشيهم في أراض تعود لفلسطينيين في منطقتي يرزا شرق تياسير بمحافظة طوباس وخلايل اللوز جنوب بيت لحم، ما تسبب بأضرار للمزروعات والأشجار، وفق مصادر محلية وحقوقية.

وقالت منظمة "البيدر" الحقوقية إن مستوطنين تواجدوا صباح اليوم في منطقة يرزا، ورعوا مواشيهم في أراضي المواطنين، معتبرة أن ذلك يشكل اعتداءً على ممتلكاتهم ويهدد الأراضي الزراعية والمزروعات في المنطقة.

وفي بيت لحم، أفاد مصدر أمني بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقة خلايل اللوز ورعت أغنامها في أراضي المواطنين، ما أدى إلى إتلاف عدد من الأشجار وإلحاق أضرار بها.

الأكثر قراءة اليوم

من أحمدي نجاد إلى القوات الكردية.. أسرار خطة إسرائيلية أفشلها أردوغان لإعادة تشكيل إيران

توقف معظم محطات التحلية في إسرائيل بسبب تلوث مياه البحر

شهيدان واصابات بغارة على مدينة غزة وتفجيرات واصابات وسط القطاع

تراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز إلى 5 يوميا

"صهيوني وضابط بالجيش الإسرائيلي".. منصور عباس يعلن رسميا انضمام سيغالوفيتش إلى قائمة "الموحدة"

استقالة جديدة تهز إدارة ترامب .. استقالة وزير الجيش الأميركي لهذا السبب ..

حين يصبح القلم خصماً... والرأي تهمة ..جمال خالد الفاضي

الأخبار الرئيسية

يخشى كشف فضيحة قطر وتحذيرات قادة المنطقة من 7 اكتوبر ..باراك: نتنياهو "حيوان جريح في فخ"..ولن يردعه شيء لمنع الانتخابات

جيش الاحتلال يزعم اغتيال مسؤول الإمداد والصيانة في حماس بغارة على غزة

20260831083424

"صهيوني وضابط بالجيش الإسرائيلي".. منصور عباس يعلن رسميا انضمام سيغالوفيتش إلى قائمة "الموحدة"

غزة : شهداء وجرحى وسط تحليق منخفض للمسيّرات ونسف منازل خلف الخط الأصفر

gettyimages-2244963880-e1762931932120-1788192663

المستشار الألماني: لا يمكن اعتبار جميع أفعال إسرائيل في غزة "دفاعا عن النفس"