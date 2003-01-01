بن غفير يقتحم المسجد الأقصى برفقة عدد من المستوطنين

القدس المحتلة / سما /

اقتحم وزير الأمن القومي في الاحتلال الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الاثنين، المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال، في خطوة كررها منه عدة مرات، فيما أظهرت صور متداولة أداءه صلوات في الناحية الشرقية من المسجد.

وبحسب مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، فضل عدم الكشف عن اسمه، دخل بن غفير المسجد الأقصى برفقة شرطة الاحتلال وعدد من المستوطنين الإسرائيليين.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي صورا تظهر بن غفير وهو يؤدي صلوات في الناحية الشرقية من المسجد.

وتأتي هذه الخطوة امتدادا لاقتحامات سابقة نفذها بن غفير للمسجد الأقصى، أثارت انتقادات فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية، فيما جرت العادة على أن ينفذ زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف هذه الاقتحامات دون إعلان مسبق.

ويأتي اقتحام بن غفير هذه المرة قبل نحو شهرين من الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر/ المقبل.

ومنذ عام 2003، تسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، في حين تؤكد دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن المسجد حق خالص للمسلمين، وقد طالبت مرارا بوقف هذه الاقتحامات.