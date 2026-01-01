ثورة علمية :علاج مناعي روسي جديد يعد بالقضاء على 4 أنواع من السرطان خلال 6 سنوات

موسكو/وكالات /

أعلن المدير العلمي لمركز "غاماليا" الوطني الروسي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، البروفيسور ألكسندر غينتسبورغ، أن علاجاً مناعياً جديداً يجري تطويره قد يسهم في القضاء على عدد من أنواع السرطان خلال السنوات الثلاث إلى الست المقبلة.

وأوضح غينتسبورغ، في تصريحات لوكالة "ريا نوفوستي"، أن النتائج الواعدة تستهدف أربعة أنواع رئيسية من السرطان، هي: سرطان الجلد (الميلانوما)، وسرطان الرئة صغير الخلايا، وسرطان المثانة، وسرطان القولون والمستقيم.

وأشار عضو الأكاديمية الروسية للعلوم إلى أنه لا يمكن حالياً تأكيد فعالية العلاج ضد جميع أنواع السرطان، إلا أنه أعرب عن ثقته بإمكانية تحقيق تقدم ملموس في مواجهة هذه الأنواع خلال الفترة الزمنية المذكورة.

وبيّن أن هذا النهج العلاجي يعتمد على دمج لقاحات شخصية تُصمّم خصيصاً لكل مريض مع مثبطات نقاط التفتيش المناعية، ما يعزز قدرة الجهاز المناعي على التعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها بفعالية أكبر.

وكانت تقارير سابقة قد كشفت عن تسجيل أولى النتائج الإيجابية لدى مريض خضع للعلاج باللقاح الروسي التجريبي المضاد لسرطان الجلد، في مؤشر يعزز الآمال بشأن فعالية هذا التوجه العلاجي الجديد.