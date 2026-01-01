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غزة : شهداء وجرحى وسط تحليق منخفض للمسيّرات ونسف منازل خلف الخط الأصفر

الثلاثاء 01 سبتمبر 2026 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : شهداء وجرحى وسط تحليق منخفض للمسيّرات ونسف منازل خلف الخط الأصفر



غزة /سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ٣٢٨ في مختلف مناطق قطاع غزة .
وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية الى استشهاد خمسة من المواطنين واصابة أعداد أخرى بجراح في مختلف مناطق القطاع.
واغتال جيش الاحتلال ثلاثة مواطنين بينهم نقيب بداخلية غزة وأصيب ثلاثة مواطنين في غارة اسرائيلية جوية استهدفت سيارة جيب يستقلّونها بحي تل الهوا بغزة.
والشهداء هم: نقيب طلال مصطفى بدوي ٣٨ عام ، براء ايمن الروبي ٣٥ عام، مؤمن سعيد الهاواري ٣٤ عام.
وفي وقت سابق استهدف جيش الاحتلال مجموعة من المواطنين بصاروخ قرب متنزه بلدية غزة ما أسفر عن استشهاد عاصم ابو عبدو والرائد في الامن الداخلي عمر السراج.
ونفذ جيش الاحتلال عملية تفجير كبيرة في المناطق التي يسيطر عليها شرق دير البلح وسط القطاع.
وفجر اليوم قصفت مدفعية الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط القطاع وشرقي مدينة خان يونس وغربي مدينة رفح جنوبه.
وطال القصف الجزء الشرقي من مدينة غزة والتي أطلقت فيها الزوارق النار على الصيادين.
وتحلق طائرات الاستطلاع على ارتفاعات منخفضة في الأجزاء الغربية للقطاع .
الاحصائيات
ووصل إلى مشافي وزارة الصحة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية خمسة شهيدان و ١٠ إصابة.
ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: ١٣٢٠ شهيد إضافة إلى ٤٣٨٥ مصاب وإجمالي حالات الانتشال: ٨١٥ شهيد.
وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣: ٧٣٤٥٦ شهيد ١٧٤٤٩٦ مصاب.

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