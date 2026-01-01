  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس حار إلى شديد الحرارة حتى الخميس وانخفاض ملموس الجمعة

الثلاثاء 01 سبتمبر 2026 08:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس حار إلى شديد الحرارة حتى الخميس وانخفاض ملموس الجمعة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، وارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وخلال ساعات المساء والليل، يكون الجو لطيفا في المرتفعات الجبلية ودافئًا في بقية المناطق، وتبقى الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأربعاء، يستمر الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، فيكون الجو صيفيا عاديا غائما جزئيا إلى صافٍ، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحًا وحتى 4 مساءً، ومن خطر إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

كما حذرت من ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة، لما يشكله ذلك من خطر على حياتهم، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

الأكثر قراءة اليوم

من أحمدي نجاد إلى القوات الكردية.. أسرار خطة إسرائيلية أفشلها أردوغان لإعادة تشكيل إيران

توقف معظم محطات التحلية في إسرائيل بسبب تلوث مياه البحر

شهيدان واصابات بغارة على مدينة غزة وتفجيرات واصابات وسط القطاع

تراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز إلى 5 يوميا

ارتفاع في أسعار المنتج خلال شهر تموز الماضي

حين يصبح القلم خصماً... والرأي تهمة ..جمال خالد الفاضي

"صهيوني وضابط بالجيش الإسرائيلي".. منصور عباس يعلن رسميا انضمام سيغالوفيتش إلى قائمة "الموحدة"

الأخبار الرئيسية

20260831083424

"صهيوني وضابط بالجيش الإسرائيلي".. منصور عباس يعلن رسميا انضمام سيغالوفيتش إلى قائمة "الموحدة"

غزة : شهداء وجرحى وسط تحليق منخفض للمسيّرات ونسف منازل خلف الخط الأصفر

من أحمدي نجاد إلى القوات الكردية.. أسرار خطة إسرائيلية أفشلها أردوغان لإعادة تشكيل إيران

5 شهداء وجرحى في تصعيد دموي اسرائيلي في قطاع غزة

ليبرمان يفتح النار على نتنياهو .. "اليمين ليس عبادة شخصية"