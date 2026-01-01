استطلاع القناة 12: سموتريتش ينهار وآيزنكوت يتفوق على نتنياهو

القدس المحتلة/سما/

أظهر أحدث استطلاع للرأي نشرته القناة "12" العبرية، مساء اليوم الاثنين، تغييرات جوهرية في الخارطة السياسية الإسرائيلية في حال جرت الانتخابات اليوم، حيث حافظ حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت على الصدارة، في حين فشل حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش في تجاوز نسبة الحسم، وسط صعود لافت لحزب "عمخا يسرائيل" الجديد برئاسة عوفر وينتر.

توزيع المقاعد وفق الاستطلاع

* حزب "يشار" (غادي آيزنكوت): 24 مقعداً.

* حزب الليكود (بنيامين نتنياهو): 23 مقعداً.

* حزب "بيحاد" (نفتالي بينيت): 15 مقعداً.

* الديمقراطيون (يائير جولان): 11 مقعداً.

* "إسرائيل بيتنا" (أفيغدور ليبرمان): 9 مقاعد.

* "يهدوت التوراة" (موشيه غفني): 8 مقاعد.

* "عظمة يهودية" (إيتمار بن غفير): 8 مقاعد.

* القائمة المشتركة (يوسف جبارين): 7 مقاعد.

* حزب شاس: 7 مقاعد.

* حزب "عمخا يسرائيل" (عوفر وينتر): 4 مقاعد.

* القائمة الموحدة (منصور عباس): 4 مقاعد.

أحزاب لم تتجاوز نسبة الحسم

* "الصهيونية الدينية" (بتسلئيل سموتريتش): 2.6%.

* "بيت صهيوني للميلوئيمينكيم" (حيلي تروبر ويوآف هيندل): 2.6%.

* "زهوت" (موشيه فيجلين): 2.1%.

* الجمهور الحريدي (موتي لايتنر): 1.2%.

* الحزب الاقتصادي الجديد (يارون زليخة): 1%.

* "كحول لافان" (بيني غانتس): 0.9%.

* حزب الوحدة (جلعاد إردان): 0.5%.

خارطة الكتل البرلمانية

* كتلة المعارضة (المناهضون لنتنياهو): 70 مقعداً (59 للأحزاب الصهيونية و11 للأحزاب العربية).

* كتلة الائتلاف الحالي: 50 مقعداً.

سيناريوهات التحالفات المحتملة

* تحالف سموتريتش وفيجلين: ينجح هذا التحالف في حصد 5 مقاعد، بينما يسقط حزب وينتر، وتبقى الكتل على حالها (70 للمعارضة مقابل 50 للائتلاف).

* اندماج سموتريتش بالليكود وتحالف غانتس وشاكيد: يتراجع الليكود إلى 20 مقعداً، و"يشار" إلى 22، ويحصد التحالف الجديد 4 مقاعد. تتراجع المعارضة إلى 68 مقعداً، والائتلاف إلى 48، مع ظهور كتلة ثالثة بـ 4 مقاعد.

* تحالف بن غفير وسموتريتش: تحصد القائمة الموحدة 11 مقعداً، ويرتفع تمثيل الائتلاف إلى 51 مقعداً، بينما تتراجع المعارضة إلى 69 مقعداً.

الملاءمة لمنصب رئيس الوزراء

* غادي آيزنكوت (43%) مقابل بنيامين نتنياهو (34%).

* بنيامين نتنياهو (36%) مقابل نفتالي بينيت (35%).

* بنيامين نتنياهو (36%) مقابل أفيغدور ليبرمان (27%).

تفضيلات الشارع الإسرائيلي

أبدى 35% من المستطلعة آراؤهم تأييدهم لتشكيل حكومة وحدة وطنية في حال فشل أي من المعسكرين في تشكيل الحكومة، بينما عارض الفكرة 29%.

وفي أوساط ناخبي الائتلاف، عارض 57% تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت، وبالمقابل عبر 79% من ناخبي المعارضة عن رفضهم لحكومة وحدة برئاسة نتنياهو، مفضلين تشكيل حكومة أقلية بدعم خارجي من الأحزاب العربية (39%) أو التوجه لانتخابات جديدة (28%).