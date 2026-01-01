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توقف معظم محطات التحلية في إسرائيل بسبب تلوث مياه البحر

الإثنين 31 أغسطس 2026 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقف معظم محطات التحلية في إسرائيل بسبب تلوث مياه البحر



أعلنت هيئة الموارد المائية الإسرائيلية أن معظم محطات التحلية في البلاد اضطرت إلى تعليق عملها نتيجة تدني جودة مياه البحر، وارتفاع مستوى التلوث فيها.

 

جاء ذلك في بيان رسمي للهيئة نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، حيث أوضح البيان أن التوقف يشمل غالبية المحطات التي تشكل العمود الفقري لتزويد البلاد بالمياه الصالحة للشرب، علما أنها تساهم بنحو 80 بالمئة من إجمالي احتياجات إسرائيل من المياه العذبة، مما يجعلها عنصرا حيويا في هذا الإقليم الجاف الذي يعاني أصلا من شح الموارد المائية.

وأضاف البيان أن فرقا متخصصة من المهندسين والفنيين تواصل رصد جودة المياه بشكل دقيق ومستمر، مع التأكيد على أن هذه الفرق في حالة جهوزية تامة للتعامل مع أي متغيرات طارئة، كما أنها تعمل حاليا على تهيئة الظروف اللازمة لإعادة تشغيل جميع الوحدات في أقرب وقت ممكن، وذلك بمجرد تحسن مستوى نقاء مياه البحر وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية.

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