5 شهداء وجرحى في تصعيد دموي اسرائيلي في قطاع غزة

غزة /سما/

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ326 على التوالي، انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة، من خلال تنفيذ اعتداءات عسكرية متواصلة في ظل استمرار الحرب والحصار المشدد المفروض على القطاع.

ومنذ ساعات فجر اليوم الإثنين، سُجلت 19 خرقًا جديدًا لاتفاق وقف إطلاق النار، بالتزامن مع تصعيد عسكري طال عدة مناطق في أنحاء القطاع.

وفي مدينة غزة، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون مساء اليوم إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في حي تل الهوى. وأفادت مصادر طبية بأن طائرة مسيّرة قصفت المركبة قرب مخبز اليازجي جنوب غربي المدينة، ما أسفر عن استشهاد براء الروبي ومؤمن الهواري وطلال بدوي.

وفي وقت سابق، استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح جراء غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي واستهدفت مواطنين قرب منتزه البلدية وسط مدينة غزة. كما استهدفت طائرة مسيّرة محيط حي الصبرة جنوب المدينة، بالتزامن مع قصف طال مفترق المغربي.

وخلال ساعات الصباح، أُصيب خمسة مواطنين، بينهم طفل وفتاة، نتيجة إطلاق نار وإلقاء قنابل من قبل قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من شمال ووسط وجنوب القطاع. وأفاد شهود عيان بإصابة مدنيين برصاص آليات الاحتلال في منطقتي دوار أبو حميد والسطر الغربي بمدينة خان يونس، فيما أُصيب طفل بجروح متوسطة إثر إلقاء طائرة إسرائيلية مسيّرة قنبلة في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وفي وسط غزة، أُصيب شخصان، بينهما فتاة، برصاص قوات الاحتلال شرق مخيم المغازي للاجئين، الذي تعرض كذلك لاستهداف مماثل فجر اليوم.

كما تعرضت المناطق الشرقية لمدينة غزة لقصف مدفعي وإطلاق نار كثيف خلال ساعات الظهيرة، فيما ألقت طائرة مسيّرة ثلاث قنابل في سوق البسطات بحي الشجاعية، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة شرق المدينة.

وفي سياق التوغلات العسكرية، نفذت آليات الاحتلال أعمال حفر وتجريف في محيط نادي بيت لاهيا شمال القطاع، كما جددت توغلها البري في محيط جسر وادي غزة على شارع صلاح الدين وسط القطاع. كذلك نسفت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين في منطقة أبو العجين جنوب شرقي دير البلح، بالتزامن مع إطلاق نار باتجاه المناطق الشرقية للمدينة.

وفي خان يونس، أُصيب مواطن فلسطيني فجر اليوم برصاص دبابات الاحتلال أثناء استهدافها منطقة أبراج مدينة حمد شمال غربي المدينة. كما أعلن جهاز الدفاع المدني تمكن طواقمه من السيطرة على حريق اندلع في خيمتين بمخيم قطر شرقي مدينة حمد نتيجة إطلاق نار من قوات الاحتلال.

وفي بحر غزة، أُصيب عدد من الصيادين إثر تعرضهم لإطلاق نار من الزوارق الحربية الإسرائيلية. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقم الإسعاف التابعة لها نقلت خمس إصابات من منطقة ميناء غزة، حيث جرى تحويل ثلاث منها إلى مستشفى السرايا الميداني، بينما نُقلت إصابتان إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج.