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تراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز إلى 5 يوميا

الإثنين 31 أغسطس 2026 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
تراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز إلى 5 يوميا



وكالات /سما/

أظهرت بيانات الشحن، اليوم الإثنين، تراجع عدد سفن السلع الأولية التي تعبر مضيق هرمز إلى نحو خمس سفن يوميا خلال مطلع الأسبوع، في ظل استمرار المخاوف من تعرض السفن لهجمات.

وبحسب بيانات شركة "كبلر"، اقتصرت حركة الملاحة على سفن صغيرة نسبياً، بينها ناقلتا غاز مسال؛ غادرت إحداهما المضيق عبر المسار الإيراني، بينما أبحرت الأخرى ليلاً باتجاه الهند.

وكانت 14 سفينة قد عبرت المضيق يوم الجمعة، بينها ناقلة نفط خام عملاقة محملة بنحو مليوني برميل، غادرت المنطقة بعد إيقاف جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بها.

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