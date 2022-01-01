  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بعد التنكيل بالأسيرات.. بن غفير ينشر فيديو يسخر من تجويع الأسرى

الإثنين 31 أغسطس 2026 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد التنكيل بالأسيرات.. بن غفير ينشر فيديو يسخر من تجويع الأسرى



القدس المحتلة / سما /

واصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير استعراض سياساته بحق الأسرى الفلسطينيين، بنشر مقطع فيديو مولد بالذكاء الاصطناعي يصور تجويعهم وحرمانهم من الامتيازات الأساسية داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

 
ونشر بن غفير المقطع عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، الأحد، تحت عبارة "وعدنا ونفذنا"، في إشارة إلى سياساته التي يقول إنها تستهدف تقليص ظروف احتجاز الأسرى إلى أدنى مستوى ممكن.
 
ويبدأ الفيديو، بمشهد مصطنع لأسرى فلسطينيين وهم يبتسمون داخل قاعة محكمة عقب صدور أحكام بحقهم، قبل أن تظهر أمامهم رموز لأطعمة ومواد غذائية، في تصوير ساخر لما يفترض أنهم كانوا يحصلون عليه داخل السجون.

وفي مشاهد لاحقة، يظهر بن غفير وهو ينتزع تلك الاستحقاقات منهم، فيما يصور المقطع حرمانهم من الطعام وتدهور أوضاعهم الجسدية، وصولًا إلى ظهور أسرى بأجساد هزيلة بعدما بدوا في بداية الفيديو بصحة جيدة وأجسام ممتلئة.

 
ويأتي الفيديو بعد ساعات من نشر الوزير الإسرائيلي مقطعًا آخر ظهر فيه داخل سجن الدامون شمالي فلسطين المحتلة، وهو يوبّخ أسيرات فلسطينيات ويتحدث معهن عبر مترجم بشأن ظروف احتجازهن.
 
وقالت إحدى الأسيرات في المقطع إن الظروف "سيئة جدًا"، وإن المعتقلات محرومات من حقوق واحتياجات أساسية، مضيفة أنهن أمضين ثلاثة أيام دون الاستحمام ولا يحصلن على العلاج، فيما ملابسهن غير نظيفة.
 
ورد بن غفير متفاخرًا بأن "الظروف الجيدة" في السجون انتهت، وقال إنه المسؤول المباشر عنها وإنه "مسرور" بهذه الظروف، رافضًا مطالب الأسيرات بتحسين أوضاعهن.
 
ولم تكن هذه المرة الأولى التي ينشر فيها بن غفير مشاهد من داخل السجون للسخرية من الأسرى الفلسطينيين؛ ففي مطلع آب/أغسطس، ظهر في مقطع آخر وهو يسخر من أسيرة اشتكت من سوء ظروف الاعتقال ونقص الطعام والمياه النظيفة، ورد عليها بعبارة مفادها أن "السجن ليس فندقًا".
 
ومنذ توليه منصبه في أواخر عام 2022، تبنى بن غفير سياسة معلنة لتشديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين، شملت تقليص الطعام والمياه، والحد من الاستحمام، وتشديد القيود على الزيارات العائلية، وسحب امتيازات كانت متاحة داخل السجون.
 
وقالت مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى إن هذه الإجراءات ترافقت مع تدهور في الظروف الصحية والمعيشية للمعتقلين، بينما جددت السلطات الإسرائيلية في آب/أغسطس منع زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين، في خطوة انتقدتها مؤسسات حقوقية باعتبارها تعزز عزل المعتقلين عن العالم الخارجي.
 
وبحسب أرقام نقلتها مؤسسات فلسطينية وحقوقية في الأيام الأخيرة، يوجد في سجون الاحتلال نحو 9500 أسير فلسطيني، بينهم نحو 94 أسيرة وأكثر من 350 طفلًا.

الأكثر قراءة اليوم

ملادينوف: 18 مليار دولار لإعمار غزة وتجهيزات قوة الاستقرار الدولية باتت جاهزة

استعداداً للاستحقاق الانتخابي.. الرئيس عباس يصدر مرسوماً بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات

محللون عسكريون: نتنياهو والمستوطنون يسعون لإشعال الضفة وتغيير أجندة الانتخابات

تصعيد غير مسبوق في المتوسط.. سفن تركية تجبر البحرية الإسرائيلية على تغيير مسارها

ما قصة المسؤول البريطاني الذي تمنى الموت لنتنياهو؟ فنانون عالميون يتحركون لدعم فلسطين ومقاطعة إسرائيل

بلومبرغ: اضطرابات وفوضى غير مسبوقة داخل إدارة ترامب.. ومسؤولون كبار على أبواب الاستقالة

كشفته الأقمار الصناعية: ترامب يحقق ما أراده في مضيق هرمز من دون معركة

الأخبار الرئيسية

ستمتلك برنامج نووي متقدم ..محلل إسرائيلي: السعودية متمسكة بالدولة الفلسطينية

طهران ترد على استهداف لارك بقصف قواعد أميركية في الأردن

سموتريتش يطالب نتنياهو بهدم 40 نصبا تذكاريًا لشهداء فلسطينيين في الضفة خلال 24 ساعة

ملادينوف: 18 مليار دولار لإعمار غزة وتجهيزات قوة الاستقرار الدولية باتت جاهزة

"لن يمر دون عقاب".. الحرس الثوري يهدد بالرد على استهداف جزيرة لارك