  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

ارتفاع في أسعار المنتج خلال شهر تموز الماضي

الإثنين 31 أغسطس 2026 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع في أسعار المنتج خلال شهر تموز الماضي



رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل ارتفاعًا نسبته 1.61% خلال شهر تموز 2026 مقارنة مع شهر حزيران 2026، إذ بلغ 190.15 خلال شهر تموز 2026 مقارنة بـ187.13 خلال شهر حزيران 2026 (سنة الأساس 2019 = 100).

وأضاف الإحصاء في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليًا من الإنتاج المحلي سجل ارتفاعًا نسبته 1.69%، إذ بلغ 198.11 خلال شهر تموز 2026 مقارنة بـ194.82 خلال شهر حزيران 2026 (سنة الأساس 2019 = 100).

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعًا نسبته 0.42%، وبلغ 115.83 خلال شهر تموز 2026 مقارنة بـ115.34 خلال شهر حزيران 2026 (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، التي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، ارتفاعًا نسبته 3.00%، نتيجة ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 6.99%. وبلغ متوسط سعر كل من: العنب 5.26 شيقل/كغم، والتين 24.61 شيقل/كغم، والبرتقال 4.23 شيقل/كغم، والكلمنتينا 3.29 شيقل/كغم، والبوملي 4.93 شيقل/كغم، وزيتون أخضر للمخلل 10.03 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة ارتفاعًا نسبته 2.64%، وبلغ متوسط سعر كل من: الزهرة 3.71 شيقل/كغم، والملفوف 3.76 شيقل/كغم، والسبانخ 2.80 شيقل/كغم، والبندورة بيوت بلاستيكية 3.80 شيقل/كغم، وخيار بيوت بلاستيكية 2.84 شيقل/كغم، والبامية 21.84 شيقل/كغم، واللوبياء الخضراء 7.32 شيقل/كغم، والبصل الجاف 4.21 شيقل/كغم، رغم انخفاض متوسط سعر كل من: الفلفل الأخضر الحار 7.20 شيقل/كغم، والفلفل الأخضر الحلو 3.28 شيقل/كغم، والثوم الجاف 7.37 شيقل/كغم، والبطاطا 1.97 شيقل/كغم.

كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعًا نسبته 0.36%، وبلغ متوسط سعر البيض 8.06 شيقل/كرتونة (حجم 2 كغم).

في المقابل، سجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك انخفاضًا مقداره 9.95% خلال شهر تموز 2026 مقارنة بالشهر السابق، فيما سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر، التي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج، ارتفاعًا نسبته 0.12% خلال الشهر ذاته.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، التي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج، انخفاضًا مقداره 1.03% خلال شهر تموز 2026.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية، التي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، انخفاضًا مقداره 0.19%، بسبب انخفاض متوسط أسعار السلع المنتجة ضمن أنشطة صناعة منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 4.60%، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بمقدار 0.43%، وصناعة منتجات المخابز بمقدار 0.40%، وتجهيز وحفظ اللحوم بمقدار 0.31%.

وسجلت أسعار مجموعة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، التي تشكل أهميتها النسبية 8.23%، استقرارًا خلال شهر تموز 2026.

الأكثر قراءة اليوم

ملادينوف: 18 مليار دولار لإعمار غزة وتجهيزات قوة الاستقرار الدولية باتت جاهزة

استعداداً للاستحقاق الانتخابي.. الرئيس عباس يصدر مرسوماً بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات

محللون عسكريون: نتنياهو والمستوطنون يسعون لإشعال الضفة وتغيير أجندة الانتخابات

تصعيد غير مسبوق في المتوسط.. سفن تركية تجبر البحرية الإسرائيلية على تغيير مسارها

ما قصة المسؤول البريطاني الذي تمنى الموت لنتنياهو؟ فنانون عالميون يتحركون لدعم فلسطين ومقاطعة إسرائيل

بلومبرغ: اضطرابات وفوضى غير مسبوقة داخل إدارة ترامب.. ومسؤولون كبار على أبواب الاستقالة

كشفته الأقمار الصناعية: ترامب يحقق ما أراده في مضيق هرمز من دون معركة

الأخبار الرئيسية

ستمتلك برنامج نووي متقدم ..محلل إسرائيلي: السعودية متمسكة بالدولة الفلسطينية

طهران ترد على استهداف لارك بقصف قواعد أميركية في الأردن

سموتريتش يطالب نتنياهو بهدم 40 نصبا تذكاريًا لشهداء فلسطينيين في الضفة خلال 24 ساعة

ملادينوف: 18 مليار دولار لإعمار غزة وتجهيزات قوة الاستقرار الدولية باتت جاهزة

"لن يمر دون عقاب".. الحرس الثوري يهدد بالرد على استهداف جزيرة لارك