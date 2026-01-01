ارتفاع في أسعار المنتج خلال شهر تموز الماضي

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل ارتفاعًا نسبته 1.61% خلال شهر تموز 2026 مقارنة مع شهر حزيران 2026، إذ بلغ 190.15 خلال شهر تموز 2026 مقارنة بـ187.13 خلال شهر حزيران 2026 (سنة الأساس 2019 = 100).

وأضاف الإحصاء في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليًا من الإنتاج المحلي سجل ارتفاعًا نسبته 1.69%، إذ بلغ 198.11 خلال شهر تموز 2026 مقارنة بـ194.82 خلال شهر حزيران 2026 (سنة الأساس 2019 = 100).

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعًا نسبته 0.42%، وبلغ 115.83 خلال شهر تموز 2026 مقارنة بـ115.34 خلال شهر حزيران 2026 (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، التي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، ارتفاعًا نسبته 3.00%، نتيجة ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 6.99%. وبلغ متوسط سعر كل من: العنب 5.26 شيقل/كغم، والتين 24.61 شيقل/كغم، والبرتقال 4.23 شيقل/كغم، والكلمنتينا 3.29 شيقل/كغم، والبوملي 4.93 شيقل/كغم، وزيتون أخضر للمخلل 10.03 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة ارتفاعًا نسبته 2.64%، وبلغ متوسط سعر كل من: الزهرة 3.71 شيقل/كغم، والملفوف 3.76 شيقل/كغم، والسبانخ 2.80 شيقل/كغم، والبندورة بيوت بلاستيكية 3.80 شيقل/كغم، وخيار بيوت بلاستيكية 2.84 شيقل/كغم، والبامية 21.84 شيقل/كغم، واللوبياء الخضراء 7.32 شيقل/كغم، والبصل الجاف 4.21 شيقل/كغم، رغم انخفاض متوسط سعر كل من: الفلفل الأخضر الحار 7.20 شيقل/كغم، والفلفل الأخضر الحلو 3.28 شيقل/كغم، والثوم الجاف 7.37 شيقل/كغم، والبطاطا 1.97 شيقل/كغم.

كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعًا نسبته 0.36%، وبلغ متوسط سعر البيض 8.06 شيقل/كرتونة (حجم 2 كغم).

في المقابل، سجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك انخفاضًا مقداره 9.95% خلال شهر تموز 2026 مقارنة بالشهر السابق، فيما سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر، التي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج، ارتفاعًا نسبته 0.12% خلال الشهر ذاته.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، التي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج، انخفاضًا مقداره 1.03% خلال شهر تموز 2026.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية، التي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، انخفاضًا مقداره 0.19%، بسبب انخفاض متوسط أسعار السلع المنتجة ضمن أنشطة صناعة منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 4.60%، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بمقدار 0.43%، وصناعة منتجات المخابز بمقدار 0.40%، وتجهيز وحفظ اللحوم بمقدار 0.31%.

وسجلت أسعار مجموعة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، التي تشكل أهميتها النسبية 8.23%، استقرارًا خلال شهر تموز 2026.