هدم منازل واقتلاع أشجار في بير زيت

رام الله / سما /

​شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين، بهدم عدد من المنازل في منطقة السقي التابعة لبلدة بيرزيت شمال رام الله، بعد اقتحام المنطقة الواقعة أسفل جسر عطارة، بذريعة البناء دون ترخيص.

وأفادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال هدمت بنايتين في أراضي البلدة وحولتهما إلى ركام، في وقت واصلت فيه القوات عمليات الهدم في المنطقة.

وفي جنوب نابلس، واصلت جرافات المستوطنين لليوم الثاني اقتلاع أشجار الزيتون وتجريف الأراضي في منطقة الحرايق ببلدة بيتا، تمهيداً لشق طريق استيطاني.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد عمليات الهدم في الضفة الغربية؛ إذ أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن سلطات الاحتلال نفذت خلال تموز/يوليو الماضي 70 عملية هدم طالت 155 منشأة فلسطينية، بينها 39 منزلاً مأهولاً و99 منشأة زراعية، وتركزت معظمها في محافظتي قلقيلية والقدس.

كما وزعت سلطات الاحتلال خلال الفترة نفسها 51 إخطارا بالهدم، تركزت بشكل أساسي في محافظتي بيت لحم والخليل.