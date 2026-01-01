اقتحامات واعتقالات تتخللها مواجهات في الضفة

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات وإطلاق قنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى وقوع إصابات وحالات اختناق، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الفلسطينيين واقتادتهم للتحقيق.

كما اقتحمت القوات عشرات المنازل وفتشتها، وألحقت أضراراً بمحتويات بعضها، في حين احتجزت سكاناً وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية لساعات.

وفي أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوب المدينة بعدد من الآليات العسكرية، ولاحقت شباناً في حي المدارس، وأطلقت قنابل صوتية، دون تسجيل إصابات.

وفي نابلس، اعتقلت قوات خاصة الشاب فاتح الأشقر قرب ملعب البلدية، بالتزامن مع اقتحام آليات عسكرية للمدينة من جهة حاجز دير شرف وانتشارها في محيط الملعب.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال وسط المدينة وتمركزت عند الدوار الرئيسي، فيما انتشرت قوات مشاة في المنطقة الصناعية، وأوقفت عدداً من المواطنين ودققت في هوياتهم. كما اقتحمت آليتان عسكريتان بلدات عجة والفندقومية وجبع جنوب جنين، وسط تحركات استفزازية، واعتقلت الشاب موسى الجلاد بعد اقتحام منطقة البيادر في الحي الشرقي للمدينة.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر اللبد شرق المدينة، وأوقفت عدداً من المركبات وفتشتها ودققت في هويات ركابها واستجوبتهم، دون تسجيل اعتقالات.

كما أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال مدينة الظاهرية جنوب الخليل، ومدينة طوباس، في إطار الحملة العسكرية المتواصلة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.