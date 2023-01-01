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اصابات بإطلاق نار من زوارق الاحتلال والمروحيات تطلق النار شرق غزة

الإثنين 31 أغسطس 2026 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اصابات بإطلاق نار من زوارق الاحتلال والمروحيات تطلق النار شرق غزة



غزة / سما /

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ 327 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد اثنين من المواطنين واصابة أعداد أخرى بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد المقاوم حسام نصير في غارة من مسيرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين خلف مخبز البنا غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما أدت الغارة إلى استشهاد الطفل تيم سائد حمدان ( 3 أعوام)، متأثرًا بإصابته بنفس الاستهداف فيما يعاني جده من اصابات خطيرة. وفجر اليوم أصيب خمسة صيادين بجراح بإطلاق نار من بحرية الاحتلال ببحر غزة. وقال زكريا بكر منسق لجان الصيادين ان إطلاق النار على مرتين في ساعات الفجر وهو ما أسفر عن اصابة خمسة صيادين بجراح متفاوتة. وأطلقت الطائرات المروحية النار شرق حي التفاح شرق غزة.

وفي خان يونس أصيب مواطن جراء اطلاق قوات الاحتلال النار صوب خيام النازحين في منطقة حمد شمال المدينة.

الاحصائيات ووصل إلى مشافي وزارة الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية خمسة شهداء و14 إصابة.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1318 شهيدا إضافة إلى4375 مصاب وإجمالي حالات الانتشال: 815 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 73454 شهيدا و174486مصابا.

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