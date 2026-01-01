ترامب: امتلاك إيران سلاحا نوويا كان سيهدد الشرق الأوسط وإسرائيل

القدس المحتلة / سما /

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة كان يتعين عليها التدخل عسكريا في الشرق الأوسط لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي واستخدامه ضد إسرائيل ودول المنطقة، وربما ضد الولايات المتحدة وأوروبا.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أن واشنطن لا يمكن أن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، محذراً من أن ذلك كان سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على المنطقة والعالم.

وجاءت تصريحات ترامب بعد وقت قصير من شن الجيش الأميركي هجوما على منصات لإطلاق الصواريخ الإيرانية في جزيرة لارك بمضيق هرمز، في أول ضربة أميركية لإيران منذ أواخر تموز/يوليو، ما دفع طهران إلى الرد.

ونشر ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" مقطع فيديو يظهر تدمير جزيرة، مرفقا بعبارة تشير إلى "جزيرة خارك"، في حين تحدث عن سيطرة الولايات المتحدة على مضيق هرمز وإزالة الألغام منه بمساعدة محدودة من دول أخرى.

وتأتي هذه التطورات رغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نيسان/أبريل الماضي، وتوقيع مذكرة تفاهم في حزيران/يونيو تمهيداً لتسوية نهائية، من دون أن تنجح المفاوضات في التوصل إلى اتفاق حتى الآن. ومنذ ذلك الحين، كثفت واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران.

وفي هذا السياق، قال ترامب إن إيران أصبحت "دولة فاشلة" بفعل الحصار المفروض على موانئها والضغوط المالية الأميركية، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستكون صاحبة "سيطرة شبه كاملة" على مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب، ومشيرا إلى أن أسعار النفط والبنزين ستتراجع سريعا.

وكانت إيران قد أغلقت فعليا مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية قبل الحرب، ما أدى إلى اضطراب أسواق الطاقة وارتفاع الأسعار والتأثير في إمدادات الطاقة والأسمدة عالميا. وتشترط طهران التنسيق معها لعبور السفن، بينما تؤكد واشنطن تمسكها بحرية الملاحة في المضيق.

اقتصاديا، ارتفعت أسعار النفط عقب الضربات الأميركية، إذ صعد خام برنت إلى 90.31 دولارا للبرميل، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط 85.41 دولارا.

وفي الداخل الأميركي، يواجه ترامب معارضة للحرب على إيران، بالتزامن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين الثاني/نوفمبر، وسط مخاوف من أن تؤثر تداعيات الحرب على وضع الجمهوريين في الكونغرس. ومع ذلك، أبدى ترامب تفاؤله بنتائج حزبه في الانتخابات.

كما تطرق الرئيس الأميركي إلى الخلافات مع حلفاء واشنطن، وبينهم كندا، في ظل التوترات التجارية والسياسية، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تستطيع الاستمرار في دعم دول لا تقف إلى جانبها، وقال إن واشنطن تفرض شروطاً صارمة على كندا بسبب ما وصفه بخسائر مالية كبيرة تتكبدها سنويا.