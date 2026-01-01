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ستمتلك برنامج نووي متقدم ..محلل إسرائيلي: السعودية متمسكة بالدولة الفلسطينية

الإثنين 31 أغسطس 2026 07:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ستمتلك برنامج نووي متقدم ..محلل إسرائيلي: السعودية متمسكة بالدولة الفلسطينية



القدس المحتلة/سما/

حذر المحلل العسكري الإسرائيلي يسرائيل زيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مما وصفه باحتمال استيقاظ إسرائيل مستقبلاً على برنامج نووي سعودي متقدم، في ظل المتغيرات الإقليمية الحالية.

وقال زيف إن الموقف السعودي بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا يزال مرتبطاً بتحقيق تقدم في مسار حل الدولتين، مشيراً إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وضع قيام دولة فلسطينية كشرط أساسي على طريق التطبيع.

وأضاف أن السعودية ردت بحزم على الطرح الأمريكي الذي ربط دعم برنامج نووي مدني سعودي بعملية التطبيع مع إسرائيل، مؤكداً أن الرياض تتمسك أولاً بإقامة دولة فلسطينية قبل أي خطوة في هذا الاتجاه.

ورأى المحلل الإسرائيلي أن المملكة لم تعد تبدي اهتماماً كبيراً بمواقف الحكومة الإسرائيلية الحالية، سواء من حيث الرضا أو الاعتراض، مشيراً إلى أن الرياض تترقب التطورات السياسية في إسرائيل وإمكانية تشكيل حكومة جديدة.

كما اعتبر زيف أن السعودية تمتلك هامشاً واسعاً للمناورة السياسية وقدرة على اتخاذ مواقف مستقلة حتى تجاه الولايات المتحدة، في وقت تواجه فيه إسرائيل، بحسب تقديره، عزلة متزايدة نتيجة سياسات الحكومة الحالية بعد نحو ثلاثة أعوام من المواجهات العسكرية المستمرة.

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