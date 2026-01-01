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استغرق بناؤه 7 سنوات فقط ليُهجَّر منه في أسبوع.. قصة فلسطيني مسيحي مع المستوطنين

الإثنين 31 أغسطس 2026 07:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استغرق بناؤه 7 سنوات فقط ليُهجَّر منه في أسبوع.. قصة فلسطيني مسيحي مع المستوطنين



رام الله/ سما/

في حادثة جديدة تسلط الضوء على تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، اضطر فلسطيني مسيحي من بلدة الطيبة شرق رام الله إلى مغادرة منزله، بعد فترة قصيرة من انتقاله إليه، إثر اعتداءات ومضايقات من مستوطنين.

وبحسب دائرة شؤون المفاوضات الفلسطينية، تعرض منزل الفلسطيني بشير نعيم كُونة لاعتداءات شملت قطع الأسلاك الشائكة المحيطة بالمنزل وإدخال الأغنام إلى ساحته، قبل أن يتم اقتحام المنزل في اليوم التالي.

واضافت" قد بنى المنزل على مدار نحو سبع سنوات، وأنفق عليه أكثر من مليون شيكل، لكنه لم يتمكن من الاستقرار فيه سوى فترة قصيرة، قبل أن يضطر إلى مغادرته خوفًا على سلامته وسلامة عائلته.

وتأتي الحادثة وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين في أنحاء الضفة الغربية، بما يشمل الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم وقطع الأشجار والاستيلاء على الأراضي.

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