سموتريتش يطالب نتنياهو بهدم 40 نصبا تذكاريًا لشهداء فلسطينيين في الضفة خلال 24 ساعة

القدس المحتلة/سما/

اتسع نطاق التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية ليطال حتى النصب التذكارية، بعدما طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإصدار تعليمات للجيش الإسرائيلي لتفكيك 40 نصبا تذكاريا في مختلف مناطق الضفة الغربية خلال 24 ساعة.

وجاء طلب سموتريتش في رسالة رسمية وجهها إلى نتنياهو، على خلفية الجدل الذي أثاره عضو الكنيست تسفي سوكوت بعد هدم نصب تذكاري وصفته إسرائيل بأنه يخلّد ذكرى أحد منفذي العمليات.

وقال سموتريتش بحسب القناة 14 الإسرائيلية إنه يؤيد ما وصفه بـ"سيادة الدولة" وضرورة التحرك ضد ما يعتبره "بنية تحتية للإرهاب والتحريض.

وأرفق سموتريغ بالرسالة قائمة تضم 40 نصبا تذكاريا قال إنها تخلّد ذكرى فلسطينيين، مطالبا نتنياهو بتوجيه الجيش إلى تفكيكها جميعا خلال يوم واحد.