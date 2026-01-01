«استطلاع "كان": تراجع الليكود ونتنياهو.. وآيزنكوت يتصدر المشهد السياسي في اسرائيل

القدس المحتلة/سما/

حافظ حزب "ياشار!" بقيادة غادي آيزنكوت على استقراره بـ24 مقعدا، كما كان الحال في الأسبوع الماضي، وكذلك حزب "معًا" بقيادة نفتالي بينيت، والذي من المتوقع أن يفوز بـ14 مقعدًا. بحسب استطلاع قناة كان الإسرائيلية.

إلا أن خسارة الديمقراطيين وحزب "إسرائيل بيتنا" لمقاعدهما أضعفت كتلة معارضي نتنياهو، التي تراجعت إلى 55 مقعدا مقارنة بـ57 في الانتخابات السابقة.

في المقابل، ارتفعت كتلة نتنياهو بمقعد واحد من 51 إلى 52، كما ارتفعت مقاعد الأحزاب العربية إلى 13 مقعدا، نتيجة لتعزيز القائمة المشتركة.

ولأول مرة، تجاوز كل من حزب عوفر فينتر وحزب الصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموتريتش نسبة الحسم في آن واحد، على حساب حزبي الليكود وعوتسما يهوديت اللذين يشهدان تراجعا.

وواصل حزب الليكود تراجعه هذا الشهر. ومن المتوقع أن يفوز حزب رئيس الوزراء نتنياهو بـ 21 مقعدا، بانخفاض مقعد واحد مقارنة بالاستطلاع السابق، وثلاثة مقاعد مقارنة ببداية الشهر، حيث كان من المتوقع أن يفوز بـ 24 مقعدا.

فيما يتعلق بمسألة مدى ملاءمة المرشح لرئاسة الوزراء، عاد نتنياهو ليتقدم بفارق طفيف على بينيت بنسبة 37% مقابل 36% من المستطلعين.

ولا يزال آيزنكوت متقدما على نتنياهو في السؤال نفسه، حيث يرى 40% من المستطلعين أنه الأنسب لتولي منصب رئيس الوزراء المقبل، مقابل 37% لنتنياهو.