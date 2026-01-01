  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

طهران ترد على استهداف لارك بقصف قواعد أميركية في الأردن

الإثنين 31 أغسطس 2026 07:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طهران ترد على استهداف لارك بقصف قواعد أميركية في الأردن



عمان /وكالات /

أطلقت إيران، فجر اليوم الاثنين، صواريخ باليستية باتجاه مواقع عسكرية أميركية في الأردن، في أول رد عسكري بارز لطهران على الضربة الأميركية التي استهدفت مواقع إيرانية في جزيرة لارك بمضيق هرمز.

وأفادت تقارير إعلامية بسماع دوي انفجارات في محيط مدينة العقبة جنوبي الأردن، بالتزامن مع إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مواقع تضم قوات أميركية. وذكرت تقارير أن إحدى القواعد الأميركية في الأردن كانت ضمن الأهداف الإيرانية.

ونقلت تقارير أميركية عن مسؤولين أن القوات الأميركية تمكنت من اعتراض الهجمات الإيرانية، فيما لم تُسجل، وفق المعلومات الأولية، أضرار كبيرة في المواقع المستهدفة أو خسائر بشرية أميركية.

ويأتي الهجوم الإيراني بعد ساعات من تنفيذ القوات الأميركية ضربة على جزيرة لارك الإيرانية، استهدفت قاذفتين تابعتين للحرس الثوري، وقال مسؤول أميركي إن القاذفات كانت تستعد لاستخدام صواريخ مرتبطة بعمليات زرع ألغام بحرية في مضيق هرمز.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد توعد بالرد على الهجوم الأميركي، معلنًا أن الضربة أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من العسكريين والمدنيين الإيرانيين.

وفي تطور منفصل، تحدثت تقارير عن استهداف قواعد جوية أميركية في الأردن، بينها قاعدتا الملك حسين والأزرق، فيما لا تزال المعلومات بشأن حجم الأضرار الناجمة عن الهجمات قيد التحقق.

الأكثر قراءة اليوم

اتهامات خطيرة لمجلس ترامب في غزة: إزالة الركام لطمس أدلة الحرب والجثامين تحت الأنقاض

محللون عسكريون: نتنياهو والمستوطنون يسعون لإشعال الضفة وتغيير أجندة الانتخابات

تصعيد غير مسبوق في المتوسط.. سفن تركية تجبر البحرية الإسرائيلية على تغيير مسارها

ملادينوف: 18 مليار دولار لإعمار غزة وتجهيزات قوة الاستقرار الدولية باتت جاهزة

استعداداً للاستحقاق الانتخابي.. الرئيس عباس يصدر مرسوماً بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات

أزمة تتفجر داخل إسرائيل.. الجيش يتهم سياسيين بدفع الضفة نحو الانفجار ونتنياهو في مواجهة مع زامير

ما قصة المسؤول البريطاني الذي تمنى الموت لنتنياهو؟ فنانون عالميون يتحركون لدعم فلسطين ومقاطعة إسرائيل

الأخبار الرئيسية

ستمتلك برنامج نووي متقدم ..محلل إسرائيلي: السعودية متمسكة بالدولة الفلسطينية

سموتريتش يطالب نتنياهو بهدم 40 نصبا تذكاريًا لشهداء فلسطينيين في الضفة خلال 24 ساعة

ملادينوف: 18 مليار دولار لإعمار غزة وتجهيزات قوة الاستقرار الدولية باتت جاهزة

"لن يمر دون عقاب".. الحرس الثوري يهدد بالرد على استهداف جزيرة لارك

تصعيد غير مسبوق في المتوسط.. سفن تركية تجبر البحرية الإسرائيلية على تغيير مسارها