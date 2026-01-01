طهران ترد على استهداف لارك بقصف قواعد أميركية في الأردن

عمان /وكالات /

أطلقت إيران، فجر اليوم الاثنين، صواريخ باليستية باتجاه مواقع عسكرية أميركية في الأردن، في أول رد عسكري بارز لطهران على الضربة الأميركية التي استهدفت مواقع إيرانية في جزيرة لارك بمضيق هرمز.

وأفادت تقارير إعلامية بسماع دوي انفجارات في محيط مدينة العقبة جنوبي الأردن، بالتزامن مع إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مواقع تضم قوات أميركية. وذكرت تقارير أن إحدى القواعد الأميركية في الأردن كانت ضمن الأهداف الإيرانية.

ونقلت تقارير أميركية عن مسؤولين أن القوات الأميركية تمكنت من اعتراض الهجمات الإيرانية، فيما لم تُسجل، وفق المعلومات الأولية، أضرار كبيرة في المواقع المستهدفة أو خسائر بشرية أميركية.

ويأتي الهجوم الإيراني بعد ساعات من تنفيذ القوات الأميركية ضربة على جزيرة لارك الإيرانية، استهدفت قاذفتين تابعتين للحرس الثوري، وقال مسؤول أميركي إن القاذفات كانت تستعد لاستخدام صواريخ مرتبطة بعمليات زرع ألغام بحرية في مضيق هرمز.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد توعد بالرد على الهجوم الأميركي، معلنًا أن الضربة أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من العسكريين والمدنيين الإيرانيين.

وفي تطور منفصل، تحدثت تقارير عن استهداف قواعد جوية أميركية في الأردن، بينها قاعدتا الملك حسين والأزرق، فيما لا تزال المعلومات بشأن حجم الأضرار الناجمة عن الهجمات قيد التحقق.