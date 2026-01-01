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تصعيد في نابلس.. الاحتلال يعلن اغتيال فلسطينيين اثنين خلال عملية عسكرية

الإثنين 31 أغسطس 2026 12:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تصعيد في نابلس.. الاحتلال يعلن اغتيال فلسطينيين اثنين خلال عملية عسكرية



نابلس/سما/

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، أن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية أسفرت عن استشهاد فلسطينيين اثنين.

وذكرت مصادر محلية أن قوة إسرائيلية خاصة أطلقت النار على مركبة تقل عددًا من الشبان الفلسطينيين قرب ملعب بلدية نابلس، قبل أن تدفع قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة عبر حاجز دير شرف، حيث انتشرت الآليات العسكرية في محيط الموقع.

وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية أعاقت حركة الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف في محيط ملعب البلدية، بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية وانتشار القوات داخل المدينة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر في الضفة الغربية، حيث أبدت جهات أمنية إسرائيلية خلال الفترة الأخيرة مخاوف من تدهور الأوضاع واتساع نطاق المواجهات. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين عسكريين تحذيرات من أن الأوضاع في الضفة باتت شديدة الحساسية، مع تسجيل حوادث احتكاك يومية متزايدة قد تدفع نحو تصعيد أوسع خلال الفترة المقبلة.

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