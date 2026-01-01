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نتنياهو : الايرانيون يريدون استئناف برنامجهم النووي وإنتاج قنابل ذرية

الأحد 30 أغسطس 2026 11:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو : الايرانيون يريدون استئناف برنامجهم النووي وإنتاج قنابل ذرية



القدس المحتلة/سما/

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته ستواصل ما وصفه بمواجهة التهديد الإيراني، مشددًا على أن طهران "لن تمتلك سلاحًا نوويًا" طالما بقي في منصبه.

وفي مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، قال نتنياهو إن الإيرانيين "يريدون استئناف برنامجهم النووي وإنتاج قنابل ذرية"، مضيفًا أن إسرائيل تتابع هذه التطورات عن كثب. وأشار إلى أن "حكومة برئاسته ستكمل المهمة مع إيران".

واعتبر نتنياهو أن "هزيمة النظام الإيراني ستمهد الطريق أمام القضاء النهائي على حماس وحزب الله"، في إشارة إلى ارتباط التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل بالدور الإقليمي لطهران.

وفي سياق آخر، كشف نتنياهو أن حكومته أقامت أكثر من 100 مستوطنة جديدة و160 مزرعة استيطانية، معتبرًا ذلك جزءًا من سياسة تعزيز الاستيطان.

كما انتقد المجموعات الإسرائيلية التي تنفذ اقتحامات أو أعمالًا داخل القرى الفلسطينية، قائلًا إن "دخول القرى الفلسطينية ليس من مهام هذه المجموعة من المشاغبين، بل هو من مهام الجيش والشرطة وقوات الأمن".

وأضاف أن "ما يقوم به هؤلاء المشاغبون يضر بمشروع الاستيطان ويشوه صورة إسرائيل في العالم"، بحسب تعبيره.

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