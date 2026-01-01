رام الله : إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في قرية المغير

رام الله/ سما/

أُصيب أربعة فلسطينيين، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير، شمال شرق رام الله، فيما تواصل قوات الاحتلال إطلاق النار في المنطقة.

وقال رئيس مجلس قرية المغير إن أربعة فلسطينيين على الأقل أُصيبوا بالرصاص، مشيرًا إلى أن إطلاق النار ما يزال مستمرًا في القرية.

وتشهد القرية توترًا ومواجهات في ظل استمرار اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، وسط مخاوف من وقوع مزيد من الإصابات.

وتأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في قرى وبلدات الضفة الغربية، ولا سيما في المناطق الواقعة شمال شرق رام الله. وقد شهدت قرية المغير خلال الأشهر الماضية اعتداءات متكررة من قوات الاحتلال والمستوطنين.