  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رام الله : إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في قرية المغير

الأحد 30 أغسطس 2026 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله : إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في قرية المغير



رام الله/ سما/

أُصيب أربعة فلسطينيين، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير، شمال شرق رام الله، فيما تواصل قوات الاحتلال إطلاق النار في المنطقة.

وقال رئيس مجلس قرية المغير إن أربعة فلسطينيين على الأقل أُصيبوا بالرصاص، مشيرًا إلى أن إطلاق النار ما يزال مستمرًا في القرية.

وتشهد القرية توترًا ومواجهات في ظل استمرار اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، وسط مخاوف من وقوع مزيد من الإصابات.

وتأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في قرى وبلدات الضفة الغربية، ولا سيما في المناطق الواقعة شمال شرق رام الله. وقد شهدت قرية المغير خلال الأشهر الماضية اعتداءات متكررة من قوات الاحتلال والمستوطنين.

الأكثر قراءة اليوم

توقعات إسرائيلية مقلقة: تصعيد إيراني وشيك سيفجر المنطقة ..

اتهامات خطيرة لمجلس ترامب في غزة: إزالة الركام لطمس أدلة الحرب والجثامين تحت الأنقاض

ماذا حدث ليائير نتنياهو في أمريكا؟ الشاباك يتحدث عن تهديد خطير وإجلاء عاجل

قصرة وجالود تحت النار.. نتنياهو وهرتسوغ ينددان باعتداءات المستوطنين

اسعار صرف العملات والمعادن

محللون عسكريون: نتنياهو والمستوطنون يسعون لإشعال الضفة وتغيير أجندة الانتخابات

أزمة تتفجر داخل إسرائيل.. الجيش يتهم سياسيين بدفع الضفة نحو الانفجار ونتنياهو في مواجهة مع زامير

الأخبار الرئيسية

تصعيد غير مسبوق في المتوسط.. سفن تركية تجبر البحرية الإسرائيلية على تغيير مسارها

بلومبرغ: اضطرابات وفوضى غير مسبوقة داخل إدارة ترامب.. ومسؤولون كبار على أبواب الاستقالة

استعداداً للاستحقاق الانتخابي.. الرئيس عباس يصدر مرسوماً بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات

ما قصة المسؤول البريطاني الذي تمنى الموت لنتنياهو؟ فنانون عالميون يتحركون لدعم فلسطين ومقاطعة إسرائيل

الأمين العام لـ«حزب الله»: سنصمد ولن نتراجع.. وإيران أفشلت 3 حروب أمريكية وإسرائيلية