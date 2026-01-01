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كشفته الأقمار الصناعية: ترامب يحقق ما أراده في مضيق هرمز من دون معركة

الأحد 30 أغسطس 2026 09:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
كشفته الأقمار الصناعية: ترامب يحقق ما أراده في مضيق هرمز من دون معركة



وكالات /سما/

كشفت دراسة جديدة اعتمدت على صور الأقمار الصناعية أن الولايات المتحدة عملت خلال الأشهر الماضية، وبعيدًا عن الأضواء، على فتح ممر ملاحي جديد في مضيق هرمز، في خطوة يُقال إنها سمحت لها بتجاوز جزء من القيود التي تفرضها إيران على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

وبحسب الدراسة التي أوردها موقع «سروغيم» الإسرائيلي، أظهرت صور أقمار صناعية عالية الدقة أن البحرية الأميركية نفذت أعمال تجريف وتعميق لقاع البحر بالقرب من الساحل العُماني، بين الساحل وجزيرة «جَزيرة مسندم»، بهدف إنشاء وتوسيع مسار ملاحي جديد.

ووفقًا للمعطيات الواردة في التقرير، كان الممر الطبيعي في المنطقة يبلغ عرضه نحو 1,600 قدم، أي قرابة 490 مترًا، فيما يصل عمقه الطبيعي إلى نحو 93 قدمًا، أي حوالي 28 مترًا. وكانت هذه الأبعاد تسمح بمرور سفن تجارية عادية، لكنها لم تكن كافية لمرور ناقلات النفط العملاقة من فئة «VLCC».

وأشار التقرير إلى أن البحرية الأميركية عملت خلال الأشهر الأخيرة على توسيع وتعميق الممر، من خلال تجريف قاع البحر وإعادة تأهيل المسار الملاحي، بما يسمح بمرور ناقلات نفط أكبر.

وبحسب الموقع الإسرائيلي، أصبح المسار الجديد أحد الممرات الرئيسية للحركة في المنطقة، فيما يُقال إن الولايات المتحدة باتت تستخدمه لنقل ملايين براميل النفط، مستفيدة من موقع جزيرة مسندم وطبيعة المنطقة الجغرافية.

ويزعم التقرير أن موقع الجزيرة وانحناء سطح الأرض يجعلان استهداف الممر الجديد من جانب إيران أكثر صعوبة، وهو ما يعتبره معدّو الدراسة مكسبًا استراتيجيًا لواشنطن في منطقة تُعد من أهم ممرات الطاقة في العالم.

وتأتي هذه التطورات في ظل الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، الذي يُعد من أبرز الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالميًا، ما يجعل أي تغيير في طرق الملاحة داخله ذا تداعيات مباشرة على أسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية.

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