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تصعيد غير مسبوق في المتوسط.. سفن تركية تجبر البحرية الإسرائيلية على تغيير مسارها

الأحد 30 أغسطس 2026 09:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصعيد غير مسبوق في المتوسط.. سفن تركية تجبر البحرية الإسرائيلية على تغيير مسارها



القدس المحتلة/سما/

قالت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر، إن سفنًا حربية تركية اقتربت من سفن تابعة للبحرية الإسرائيلية في البحر المتوسط، وقامت بتحديد مسارات بحرية لها.

وبحسب المصادر، فإن التحرك التركي يأتي في ظل تصاعد التوتر بين أنقرة وتل أبيب في شرق المتوسط، وسط تزايد الحضور البحري التركي في المنطقة.

وكانت تقارير إسرائيلية قد تحدثت خلال الفترة الأخيرة عن عدة حالات اقتراب بين سفن تركية وإسرائيلية في المياه الدولية، دون أن تتحول إلى مواجهة عسكرية مباشرة، معتبرة أن التحركات التركية تحمل رسائل سياسية وعسكرية بشأن الحضور التركي في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين تركيا وإسرائيل بشأن التطورات في المنطقة، ولا سيما في سوريا وشرق المتوسط.

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