الصليب الأحمر: آلاف العائلات في غزة تجهل مصير مفقوديها منذ نحو 3 سنوات

رام الله /سما/

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد، إن آلاف العائلات في قطاع غزة لا تزال تعيش حالة من عدم اليقين، بانتظار معرفة مصير أحبائها المفقودين منذ نحو ثلاث سنوات.

وأوضحت اللجنة أن تحديد مصير المفقودين وانتشال الجثامين في غزة يواجه تحديات كبيرة، في ظل حجم الدمار الهائل ونقص المعدات المتخصصة اللازمة لعمليات البحث والانتشال.

وأضافت أن قدرات الطب الشرعي في القطاع لا تزال محدودة، في وقت لا تتوفر فيه منشآت محلية لإجراء فحوصات الحمض النووي (DNA)، ما يزيد من صعوبة التعرف على الجثامين مجهولة الهوية.

وأكد الصليب الأحمر أن آلاف العائلات ما زالت تنتظر إجابات عن مصير أبنائها، مشيراً إلى أن عملية البحث عن الرفات والتعرف عليها قد تستغرق سنوات في ظل الظروف الحالية.