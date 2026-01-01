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الإعلام العبري : شقيق قائد "الدعم السريع" زار إسرائيل سرا

الأحد 30 أغسطس 2026 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري : شقيق قائد "الدعم السريع" زار إسرائيل سرا



القدس المحتلة/سما/

أفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة، اليوم الأحد، بأن عبد الرحيم دقلو، أحد أبرز قادة قوات الدعم السريع السودانية، زار إسرائيل سرا عدة مرات، رغم خضوعه لعقوبات شخصية من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان.

ويخوض "الدعم السريع" منذ نحو ثلاث سنوات حربا ضد الجيش السوداني، وسط اتهامات واسعة بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين.

فيما وصفت الإدارة الأميركية المجازر وعمليات الاغتصاب الجماعي المنسوبة إلى القوات بأنها إبادة جماعية.

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