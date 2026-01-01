الأمين العام لـ«حزب الله»: سنصمد ولن نتراجع.. وإيران أفشلت 3 حروب أمريكية وإسرائيلية

بيروت /سما/

أكد الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني الشيخ نعيم قاسم، اليوم الأحد، أن “الخلافات بين المسلمين يجب ألا تتحول إلى جبهة داخلية تنسيهم عدوهم الأساسي”، داعيًا إلى “الوحدة والصمود في مواجهة المشروع الأمريكي والإسرائيلي”، وفق تعبيره.

وقال قاسم، في كلمة له بُثت خلال فعاليات “مؤتمر الوحدة الإسلامية” في العاصمة الإيرانية طهران، إن “أمريكا تعمل كعدو للشعوب وتسعى إلى ضرب جذور المشروع الإسلامي وحقوق شعوب المنطقة”، موضحًا أنها “تريد السيطرة على الأرض والمستقبل وقيادة الشعوب وفق خياراتها، وتحويل الناس إلى عبيد لها”.

وأشار إلى أن أمريكا وإسرائيل “فشلتا في 3 حروب ضد إيران، بسبب وحدة الشعب الإيراني وصموده”، معتبرًا أن “الوحدة العملية، التي أطلقها المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، أسهمت في إحياء قضية فلسطين”.

وأضاف أمين عام “حزب الله” اللبناني أن “عطاء فلسطين تَجسد بالدم والسلاح والمال والمواجهة والعداء المشترك لإسرائيل وواشنطن”، معتبرًا أن ذلك “يعبّر عن الوحدة الحقيقية، التي تجسدت بين “حزب الله” اللبناني وحركة أمل والقوى السياسية الرافضة لإسرائيل والساعية إلى التحرير”.

وشدد قاسم على أن “أي تراجع أمام العدو سيؤدي إلى إبادتنا”، لافتًا إلى أن “العدو يعمل بلا رحمة ويسعى لأن يكون السيد على العالم”، على حد تعبيره.

وأكد قاسم أن “الصمود مهما كانت تكلفته، يوقف اندفاعة العدو ويمهّد لاستعادة المكانة”، مضيفًا: “ما دمنا صامدين وندافع عن حقوقنا وأرضنا لن يحققوا مشروعهم ولن ينجحوا، حتى مع سقوط تضحيات كبيرة ودماء غزيرة”.

واعتبر أن هذه التضحيات، إلى جانب الوحدة، “تمثل المدخل الطبيعي لهزيمة مشروع الأعداء”، مؤكدًا أن “العقوبات مهما اشتدت والعدوان العسكري مهما بلغ، فإن الصمود يسقط مشروع العدو”، وفق تعبيره.