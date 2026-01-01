“لا نتردد بدفع الثمن”.. أردوغان: سنواصل الدفاع عن الحقيقة والعدالة والسلام والوقوف إلى جانب المظلومين

وكالات /سما/

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن بلاده ستواصل الدفاع عن الحقيقة والعدالة والسلام والاستقرار، رغم كافة الاستفزازات.

جاء ذلك في رسالة وجهها الرئيس أردوغان إلى الشعب التركي، الأحد، بمناسبة الذكرى الـ104 لعيد النصر الموافق 30 أغسطس/آب.

وقال في هذا الصدد: “رغم استفزازات الذين يتغذون على عدم الاستقرار فإن تركيا دولة وشعبا ستواصل الدفاع عن الحقيقة والعدالة والسلام والاستقرار”.

وأضاف أنه “بانتصار 30 أغسطس، تم التأكيد مجددا على أن الأراضي التي نعيش فيها بحرية منذ ألف عام هي وطننا الأزلي والأبدي”.

وتابع: “اليوم توجد تركيا التي تسعى جاهدة لمنع الظلم بغض النظر عن مصدره والوقوف إلى جانب المظلومين بغض النظر عن هويتهم ولا تتردد في دفع الثمن عند الضرورة”.

وفي 30 أغسطس/آب من كل عام، تحتفل تركيا بعيد النصر، الذي يخلّد ذكرى الانتصار على قوات الحلفاء والقوات اليونانية الغازية عام 1922.